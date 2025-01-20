國航最高榮譽金翔獎頒獎 首頒「永續營運獎」7航空上榜

交通部民航局78周年局慶，同時也舉辦國內航空業最高榮譽「金翔獎」頒獎，立榮航空蟬聯「國內定期航線組」獎項，另外今年也首次頒發「永續營運獎」，表彰7家國籍航空公司在疫情期間與疫後復甦的卓越貢獻。

今天是民航局78週年局慶，交通部長陳世凱、前交通部長蔡堆、交通部次長林國顯以及張國政、尹承蓬、沈啟、林志明等歷任局長，均出席盛會，並與現任局長何淑萍一起切蛋糕，為民航局慶生。

何淑萍表示，航空產業蓬勃發展，是要在有限的國土、有限的空域裡，將資源做最有效的分配，民航局的責任，就是從法規面、設施面，為大家創造有利的環境。其中，最重要的還是飛航安全，交通部、民航局與所有航空業，在機場、人員與設備上，都必須做最好的投資。

陳世凱表示，他到任時間不長，但民航業完成很多重要工作，不管是榮耀輪在日本故障，48小時內就將所有旅客接回台灣，或是花蓮地震導致鐵公路中斷後的空中疏運，民航單位都提供很多重要的協助；陳世凱強調，民航發展要以安全做基礎，在民航局與航空業從業人員的努力下，台灣的飛航安全已經做到世界一流。

民航局表示，局慶除表揚績優航空業從業人員與資深員工，國內航空業最重要的獎項金翔獎也在今天頒獎。本次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，包含華信、立榮及德安等3家航空公司，其中，立榮航空在各面向評鑑指標均表現優異，成為該組別第一名，獲頒今年金翔獎肯定。

航局表示，此次評鑑期間為2022年7月至2024年6月，因尚處新冠肺炎疫情後的谷底與復甦期，國際及兩岸航線客運量受疫情及兩岸影響致恢復程度不一，因此暫停辦理國際及兩岸航線組的營運與服務評鑑。

另外，民航局今年也特別頒發「永續營運獎」，表彰中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空、立榮航空及德安航空等7家國籍航空公司，在疫情期間與疫後復甦的卓越貢獻。

民航局表示，此次評鑑期間為2022年7月至2024年6月，因尚處新冠肺炎疫情後的谷底與復甦期，國際及兩岸航線客運量受疫情及兩岸影響致恢復程度不一，因此暫停辦理國際及兩岸航線組的營運與服務評鑑。