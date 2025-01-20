快訊

同志歌曲為何變成川普愛歌？就職前的YMCA熱舞

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

想換新鈔？郵局ATM驚見巨大蛇狂竄 網嚇翻：真的蛇年行大運

衛福部遭凍結10.2億 邱泰源憂衝擊醫療院所運作

中央社／ 台北20日電

衛生福利部長邱泰源今天表示，衛福部經費共被凍結新台幣10.2億元，影響癌症篩檢、罕見疾病藥物，更可能影響全民健康保險撥付，衝擊醫療院所運作與社會福利弱勢工作。

行政院長卓榮泰上午在行政院舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算案」記者會，邱泰源會中表示，衛福部負責醫療等11領域，業務費卻被凍結10.2億元，可能衝擊政策擬定、基礎研究等多項業務，難留住醫療衛生人才。

他說，包含癌症新藥基金遭凍結5000萬元，影響癌篩、精準醫療推動；罕藥公務預算遭凍結2000萬元，影響1.9萬罕病家庭醫療費用支持；社福部分，社會及家庭署遭凍結70％共約2.3億元、性騷擾防治計畫經費遭凍結50％、保護服務司宣導費用全刪，將影響婦女兒少等弱勢。

至於國際旅費，邱泰源表示，世界知道台灣有高醫療水準，在有需要時，台灣有醫療團前往關心，各國團體致函WHO（世界衛生組織），希望台灣可加入WHA（世界衛生大會）；此外，台灣團隊到WHA與70多國互動，連結台灣與世界，一旦刪除，「台灣是不是就不用參加WHO了？」

他說，相關衝擊還包含韌性國家醫療整備計畫將受阻；疾病管制署及食品藥物管理署業務費分別被凍結，將影響業務推展；中央健康保險署業務費被凍結，可能無法依時程撥付醫療服務機構收入，衝擊醫療院所運作。

此外，中華民國牙醫師公會全國聯合會也發布聲明表示，誠摯懇求立法院諸公傾聽民意，務必把國家人民利益擺在政黨利益之上，強烈呼籲立法院應不分黨派，重視攸關全民健康與福祉重大政策，通過攸關人民福祉預算案。

立法院 邱泰源

延伸閱讀

發文後上火線 羅一鈞：不要澆熄公務員想服務國家的心

業務費若遭刪 梁文傑：駐香港澳門辦事處將關門大吉

死囚黃麟凱伏法⋯判死與否醫師角色重 邱泰源態度曝光

推預立醫療決定 邱泰源：理想是擴大補助全民參與

相關新聞

氣象署：小年夜到初二恐濕冷四天 挑戰強烈大陸冷氣團

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受輻射冷卻影響，今晨苗栗三灣大河只有5.4度，台北北投7.7度；台北測站11度，更是入冬...

鄭明典：強烈大陸冷氣團達標 台大比文大氣溫低

輻射冷卻發威，今晨各地普遍低溫，平地最低溫在苗栗三灣，只有5.4度，台北測站11度，一舉將這波冷空氣推升至「強烈大陸冷氣...

氣候通膨掏空錢包 綠色和平：每個家庭3年多花7千元買蔬果

綠色和平今天舉辦「氣候通膨影響家庭支出記者會」，分析過去三年氣候通膨對於家庭支出的影響，其中食材部分，氣候變遷加劇導致蔬...

上海踩線團2月來台 交長陳世凱：盼觀光勿以政治為前提

國內觀光業界傳出，上海觀光業界已在運作，春節連假後2月相關踩線團就會來台參訪，若順利成行，將成疫情後最大的陸客踩線團。交...

華航前董事長謝世謙追思會 陳世凱：民航界很大損失

中華航空前董事長謝世謙16日上午於家中逝世，家屬今在華航集團松山園區民權大樓舉辦追思會，追思會現場布置莊嚴典雅，交通部長...

天冷吃薑母鴨…40歲男下秒大吐血休克 醫曝致命關鍵：一類人注意

天氣變冷，薑母鴨成不少人的心頭好。近日一名40多歲男子天冷時喝熱湯，怎料一下肚，竟開始大吐血、當場休克。緊急送醫才發現，原來他患有肝硬化合併食道靜脈曲張的問題，當時天冷喝熱湯，才導致血管突然爆開。醫師也提醒，有潛在病變患者，千萬要注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。