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支持本土農業！內政部大推合作社年菜禮盒：送禮免煩惱

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國內農業合作社推出各式本土農特產品。內政部提供
國內農業合作社推出各式本土農特產品。內政部提供

農曆春節將至，民眾忙於採購年菜食材與伴手禮，除了常見的市場產品，內政部特別推薦多家國內農業合作社，提供各式品質優良且價格實惠的本土農特產品禮盒，讓大家在享用美食的同時，也能送出心意。

這些合作社包括「台灣農業合作社聯合社」、「臺灣省青果運銷合作社」、「臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」以及「臺灣主婦聯盟生活消費合作社」，他們推出的農特產品，無論是年菜食材或伴手禮，都經過精心挑選，保證品質與價格都符合消費者需求。

內政部表示，合作社是基於共同經濟需求，由一群人組成並以民主方式治理，旨在改善生活並獲取經濟利益。目前全台擁有近四千家合作社，涵蓋各類業務，從農業合作社、小農集結以降低生產成本並提升議價能力，到專業勞動合作社、消費合作社、綠電生產合作社等，發展範圍廣泛，且日益蓬勃發展。尤其農業合作社，藉由集結小農的力量，不僅提升了農產品的產量與品質，也讓消費者能夠以實惠價格享受本土新鮮食材。

此外，內政部指出，聯合國大會已宣佈2025年為「第2次國際合作社年」，並呼籲全球各國政府積極配合，建構良好的合作社創業生態系統。作為全國合作社的主管機關，內政部將持續推動合作社扶助計畫，鼓勵更多民眾加入合作社，並於今年起啟動為期四年的「合作事業振興發展計畫」，透過育成輔導、人才培育及資源挹注等措施，提升合作社發展環境，協助更多合作社茁壯成長。

透過合作社的推動，不僅能改善民眾生活，也促進社會的共同發展，並讓台灣的公民社會與合作理念逐漸發展成熟。內政部呼籲民眾，在選擇年節禮品時，不妨多多支持這些本土合作社，選擇健康、安全且具地方特色的農特產品，不僅有助於農民，也能為社會貢獻一份力量。

內政部 消費 農業

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