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因應春節假期車潮及人潮 高公局：國道服務區增加臨時車位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應春節假期車潮及人潮，高公局表示，已辦理服務區整備工作，包含停車疏導措施、調整駕駛人休息室使用時間，以及公安與食安總體檢，並全面檢視各服務區的動線及空間，增加臨時車位以供尖峰時段使用。圖／高公局提供
因應春節假期車潮及人潮，高公局表示，已辦理服務區整備工作，包含停車疏導措施、調整駕駛人休息室使用時間，以及公安與食安總體檢，並全面檢視各服務區的動線及空間，增加臨時車位以供尖峰時段使用。圖／高公局提供

春節連續假期即將到來，為提供用路人優質及安全休憩的服務場站，交通部高公局表示，已辦理服務區整備工作，包含停車疏導措施、調整駕駛人休息室使用時間，以及公安與食安總體檢，並全面檢視各服務區的動線及空間，增加臨時車位以供尖峰時段使用。

高公局表示，已全面檢視各服務區之動線及空間，增加臨時車位以供尖峰時段使用，另參據往年假期各車種停車時段分析，各服務區實施部分大型車停車區調撥小型車停放，並加派交通指揮人員疏導車流，以縮減尋找車位及進離場的時間，用路人也可透過1968App及沿途的CMS事先了解各服務區停車狀態，作為進入的參考。

高公局指出，因應春節假期車潮及人潮，為提升各項公共服務及停車位的周轉率，調整駕駛人休息室的使用時間，每日早上8時至晚間8時，每次使用30分鐘，至多延長1次為限；夜間晚間8時至隔日早上8時，每次使用2小時為限，提供駕駛人短暫且必要的休息服務。

為確保服務區公共安全、消防及食品安全無虞，高公局表示，1月以無預警檢查方式至各服務區稽查，包含建築物出入口、逃生通道、走廊、樓梯等防火避難設施、各項食安檢查及餐飲櫃位後台環境衛生等，經檢查的缺失事項，已立即請營運廠商改善或限期改善完成。

車位 食安 高公局

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