心理健康預算被刪 精神醫、心理師憂3點危機：請保留

針對在野黨擬刪減衛福部心理健康相關預算，台灣精神醫學會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會今天在共同聲明提到，此舉可能影響脆弱族群獲得及時協助，增加心理因擾與自殺行為風險，甚至衍生更大社會成本，因此呼籲行政、立法兩院審慎考量心理健康相關預算的重要性，「麻煩請在執行面監督，但請保留預算。」

聲明指出，世界衛生組織（WHO）統計，全球每年因為心理健康問題所造成的經濟損失，高達一兆美元，近年各國因應地緣政治風險，還有新冠疫情及網路社群發展所帶來的心理健康惡化、自殺率的上升，皆紛紛加大對心理健康的投資，值此之時，台灣立法院反而欲刪減心理健康相關預算，台灣精神醫學會，中華民國諮商心理師公會全國聯合會，中華民國臨床心理師公會全國聯合會，皆表示憂心。

在尊重行政、立法兩院職權的前提下，聲明強調，台灣心理健康資源的投入長期以來不足，對國民心理健康福祉產生深遠影響，回顧兩年來的《年輕族群心理支持方案》、《青壯年族群心理支持方案》提供3次的免費心理治瘭，降低求助的門檻，而台灣新的《精神衛生法》及其中規範的各縣市社區心理衛生中心，才剛從去年12月14日實施上路。

另外，《全民心理健康韌性計畫》中的6大重點包括「推展全方位心理健康促進」、「發展連續性精神照護網絡」、「提升多元化成癮治療量能」、「精進家暴及性侵害家人處遇」、「健全司法精神鑑定制度」、「建構整合及加強心理健康基礎建設」，皆有其重要性，正需要充足的經費與資源的支持。

聲明指出，近期立法院對衛福部心理健康相關預算的刪減，可能導致以下不良影響

1. 心理健康推廣與教育的弱化：心理健康宣導資源的減少，將直接影響全民心理健康識能的提升，進而增加心理因擾與自殺行為的風險。

2. 心理健康服務的停滯：預算的削減可能導致社區心理衛生中心的運作困難，並影響脆弱族群獲得及時協助。

3. 公共心理健康福祉的危機：疫情期間國人心理壓力已顯著增加，若再削減資源，恐加劇心理健康問題，甚至衍生更大社會成本。

聲明呼籲，行政、立法兩院建立更緊密的合作關係，審慎考量心理健康相關預算的重要性，並共同推動心理健康政策的落實，「我們會願意提供專業意見和建議，協助政府優化心理健康政策和資源配置。」並強調，心理健康資源的保障，是全民福祉的基石，更是對未來世代的責任，「這其實是各黨都支持的政策，麻煩請在執行面監督，但請保留預算，期待各黨派應攜手合作，共同守護台灣人民的心理健康與未來。」