交通部114年預算被大刪 陳世凱：與民眾權益相關盼支持

立法院明天將休會，今天院會將繼續處理明年度總預算案，對於交通部114年預算案「媒體政策及業務宣導費」，編列預算1億360萬6000元，遭立法院國民黨團提案全數刪減，交通部長陳世凱表示，交通所有預算與民眾權益息息相關，懇請立委支持。

立法院會17日審查總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元，創歷史新高，其中，交通部預算刪減金額居首，高達84億9687萬3000元，包含媒體政策及業務宣導費、台鐵公司營業所需基礎設施重置計畫等預算。立法院會今天繼續處理總預算案，有關各委員會的提案，預料朝野將展開表決大戰。

陳世凱今出席華航前董事長謝世謙追思會，會後接受聯訪表示，交通是所有民眾都在使用，所有預算跟民眾權益息息相關，懇請立法院的立委支持交通部的預算。

其中一筆預算「媒體政策及業務宣導費」，交通部編列預算1億360萬6000元，遭立法院國民黨團提案全數刪減。對此，陳世凱說，現在是要從「車本交通」轉換成「人本交通」的過程，有許多觀念需要向民眾宣導，所以宣導費用相當重要。

陳世凱強調，用路人的安全最為重要，駕駛的觀念要做改變，對此交通部需要多一點的預算，以保護行人安全，希望立委可以幫忙、支持交通部的預算。