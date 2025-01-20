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致癌最嚴重的風險因子是「它」 肺、肝、大腸都變黑

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林清麗表示，許下戒菸心願並展開行動，尋求專業醫療協助可提高戒菸成功率。圖／123RF
林清麗表示，許下戒菸心願並展開行動，尋求專業醫療協助可提高戒菸成功率。圖／123RF

研究指出，吸菸會增加至少14種癌症的風險，尤其是肺、肝、大腸。其中，又有9成的肺癌是直接吸菸或二手菸所致。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，吸煙危害人人皆知，但無法戒除的主因是菸品具有成癮性，除了鋼鐵般的意志力，更需要外力的幫忙。

林清麗說，今年春節假期長達9天，新年團聚正是「戒菸及助人戒菸」最好的時機，因為人際互動而減少孤獨感，能讓戒菸之路更加順利。她強調，吸菸成癮難戒是因為生理對尼古丁的依賴、中樞神經被調節制約，科學研究證實有效的戒菸藥品，有助於戒斷菸癮。

林清麗指出，台灣的戒菸門診服務領先全世界，不分對象皆免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，醫療院所協助戒菸完全免費，民眾可多加利用。除了要有一顆堅定的心之外，也要尋求專業醫療協助，利用輔助藥物達到循序漸進的戒菸。

羅東聖母醫院副院長賴志冠指出，早在1988年美國衛生部報告即提出警告，尼古丁成癮性極高，與海洛英、古柯鹼同屬最高等級。吸菸不僅危害健康，更是成癮性疾病，戒菸需專業協助才能克服尼古丁成癮。

賴志冠強調，剛開始戒菸時，容易出現精神不濟、注意力不集中、焦慮、躁動等現象，甚至頭痛、頭暈、咳嗽、口乾舌燥、胸悶、腸胃不適、失眠等症狀，這些通稱為「戒斷症候群」。剛停止吸菸的1至2周最顯著，有些人甚至持續一個月更久，若有醫事人員的協助及家人支持，戒菸成功機率非常高。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑醫師表示，戒菸必須下定決心，但只靠意志力很難克服菸癮依賴，成功率僅3至5%。若加上專業的醫療諮商、衛教與藥物治療，戒菸成功率甚至可達到30%。

林清麗呼籲，許下戒菸心願並展開行動，下載「戒菸就贏APP」，可搜尋最便利的戒菸醫事機構。董氏基金會菸害防制中心FB也舉辦「助人戒菸，捨我其誰」留言分享活動，於新年儘早開始戒菸。

BOX 快樂戒菸四招

1.緩慢深呼吸15次穩定情緒。

2.喝一杯水滋潤喉嚨、澆熄吸菸念頭。

3.再用力伸懶腰15次充分延展肢體、活絡筋骨。

4.最後刷牙或洗臉立即提振精神。

成功 成癮 戒菸

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