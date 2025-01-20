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上海踩線團2月來台 交長陳世凱：盼觀光勿以政治為前提
國內觀光業界傳出，上海觀光業界已在運作，春節連假後2月相關踩線團就會來台參訪，若順利成行，將成疫情後最大的陸客踩線團。交通部長陳世凱今天表示，歡迎所有觀光客來台，但也希望所有的觀光不要以政治作為前提。
中國大陸文旅部已宣布近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，國內陸委會也表達歡迎，但具體程序仍待陸方公布細節。根據國內觀光業者了解，在政策宣布後，近日已經聽到農曆春節過後，陸客團首團的踩線團即將來台參訪了解相關的路線。
陳世凱今出席華航前董事長謝世謙追思會，會後接受聯訪時表示，所有觀光客來台都歡迎，但希望所有的觀光不要以政治作為前提。台灣是相當自由、民主的地方，國人要前往其他國家或地區旅遊時，不會受到太多限制，希望其他國家旅客來到台灣，也不要受到太多限制 。
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