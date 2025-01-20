氣候通膨掏空錢包 綠色和平：每個家庭3年多花7千元買蔬果

綠色和平今天舉辦「氣候通膨影響家庭支出記者會」，分析過去三年氣候通膨對於家庭支出的影響，其中食材部分，氣候變遷加劇導致蔬果因異常天氣事件產量減少和價格上升，近3年已經使一個家庭必須多花將近7500元在漲價的蔬果上，呼籲政府擴大淨零投資政策，以及加速在生能源的發展。

綠色和平表示，台灣自2022年起已連續3年CPI突破2%警戒線，家庭的生活成本不斷攀升，根據過去3年主計處「物價變動概況」和經濟部資料分析氣候通膨對家庭支出的影響發現，家庭支出的兩大項目「食物類與居住類」都受到氣候通膨影響而持續上漲，這三年累積已讓每個家庭多支出逾8000元。以「食」為例，氣候變遷加劇導致蔬果因異常天氣事件產量減少和價格上升，加上極端氣候事件越頻繁，這3年已經使一個家庭必須多花將近7500元在漲價的蔬果上。

歐洲央行合作博士Maxmilian Kotz指出，分析過去30年多個國家數據，確實發現高溫極端天氣會導致食品價格上漲，進而影響整體通膨。東亞因為極端熱浪，日本的主食稻米價格上漲50%、韓國最負盛名的泡菜主食材白菜價格上漲70%。政府為了解決這個問題，應該要加速再生能源發展以減低碳排放。

「珊迪兔」曾采穎表示，家庭主婦對生活成本的上漲相當有感，現在1000元到市場真的買不到什麼食材，除了整體經濟環境問題外，其實氣候變遷也不知不覺影響到農業和畜牧業，氣候異常導致產量以及品質也相對推高生活成本，這更是對家庭整體財務計畫的挑戰：上漲的物價除了壓縮許多家庭的儲蓄能力，也會排擠投入在孩子教育、健康和長期投資上的資源。

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智指出，2024年的新生兒數再創歷史新低，少子化已是國安危機，若生兒育女的成本因為氣候變遷的關係不斷提升，恐將使生育率越來越低，除此之外暖化與極端氣候也剝奪孩子適宜外出玩耍的日子，室內型遊玩的行程費用相比通常更高昂，希望政府能夠重視這些看不見的生與養育成本，同時在政策面重視兒少這些缺乏發聲權的族群，提供下一個世代公平的環境使用權。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，政府一再宣稱要穩定物價，結果卻放任氣候通膨影響民眾荷包，而遺憾的是，目前政府的減碳和再生能源進度連年跳票 ，未來氣候通膨恐怕會更嚴重。建議政府應盡快提出氣候通膨對台灣經濟影響評估，並定期公布氣候通膨指數，讓各界了解潛在衝擊才能對症下藥。

此外，為減低碳排放以解決氣候通膨，政府應擴大淨零投資，加速再生能源發展並逐步淘汰化石燃料，並加速再生能源發展。