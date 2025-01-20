華航前董事長謝世謙追思會 陳世凱：民航界很大損失

中華航空前董事長謝世謙16日上午於家中逝世，家屬今在華航集團松山園區民權大樓舉辦追思會，追思會現場布置莊嚴典雅，交通部長陳世凱今前往致意並表示，謝世謙的離世，對交通部、民航界來說是很大損失，未來有需要協助的事，交通部都會全力協助。

陳世凱、華航前董事長張家祝、空中巴士商用飛機部門高層、桃園市機師公會理事長李欣諺等今早均赴追思會現場致意。