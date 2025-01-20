快訊

同志歌曲為何變成川普愛歌？就職前的YMCA熱舞

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

想換新鈔？郵局ATM驚見巨大蛇狂竄 網嚇翻：真的蛇年行大運

大批國人海外過年！去這國都不打流感疫苗 醫示警：當地死亡驟增

聯合新聞網／ 綜合報導
流感往年高峰多為跨年至農曆新年後。 聯合報系資料照
流感往年高峰多為跨年至農曆新年後。 聯合報系資料照

春節假期到來，不少民眾選擇飛往海外渡假，其中日本、韓國更是不少台灣人的旅遊首選。然而近日醫師王韋力分享，準備去日韓玩的朋友們，接種流感疫苗的踴躍程度卻呈現「兩樣情」，去韓國的都不想打，讓他覺得很奇怪。

王韋力在臉書發文表示，要去日本的朋友，都願意主動施打流感疫苗，反而去韓國的朋友都拒絕，認為自己不是去日本，應該不用擔心。對此，王韋力提醒，其實有在看新聞就知道，現在韓國肺炎死亡案例驟增，流感疫情已爆發，甚至火葬場、殯儀館早客滿。

王韋力表示，其實最近他看門診就可以發現，流感病人已明顯增加，「今年春節期間請大家千萬要注意，不然台灣流感疫情可能也會很嚴重！」

另一方面，近期呼吸道病毒活躍，進入感冒流行的高危險期，開業小兒科診所院長柳雱邁提醒民眾，務必要做好「口鼻保暖」，避免鼻黏膜接觸到冷空氣，以減少過敏發生的機會，提升鼻黏膜免疫力，進而預防感冒。

南韓 感冒 日本 春節 流感疫苗 火葬場 肺炎

延伸閱讀

好市多廁所1設備讓她嗨喊「五星級賣場」 一票會員點頭：必用

四大生肖戀愛運旺！屬猴快參加朋友聚會 專家最關注這類人

收包裹注意！新詐騙手法「一票人已收到信」 醫揪4點示警

年終少領…天使主管自掏腰包「補差額」 一票人搖頭：職場套路深

相關新聞

氣象署：小年夜到初二恐濕冷四天 挑戰強烈大陸冷氣團

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受輻射冷卻影響，今晨苗栗三灣大河只有5.4度，台北北投7.7度；台北測站11度，更是入冬...

鄭明典：強烈大陸冷氣團達標 台大比文大氣溫低

輻射冷卻發威，今晨各地普遍低溫，平地最低溫在苗栗三灣，只有5.4度，台北測站11度，一舉將這波冷空氣推升至「強烈大陸冷氣...

氣候通膨掏空錢包 綠色和平：每個家庭3年多花7千元買蔬果

綠色和平今天舉辦「氣候通膨影響家庭支出記者會」，分析過去三年氣候通膨對於家庭支出的影響，其中食材部分，氣候變遷加劇導致蔬...

上海踩線團2月來台 交長陳世凱：盼觀光勿以政治為前提

國內觀光業界傳出，上海觀光業界已在運作，春節連假後2月相關踩線團就會來台參訪，若順利成行，將成疫情後最大的陸客踩線團。交...

華航前董事長謝世謙追思會 陳世凱：民航界很大損失

中華航空前董事長謝世謙16日上午於家中逝世，家屬今在華航集團松山園區民權大樓舉辦追思會，追思會現場布置莊嚴典雅，交通部長...

天冷吃薑母鴨…40歲男下秒大吐血休克 醫曝致命關鍵：一類人注意

天氣變冷，薑母鴨成不少人的心頭好。近日一名40多歲男子天冷時喝熱湯，怎料一下肚，竟開始大吐血、當場休克。緊急送醫才發現，原來他患有肝硬化合併食道靜脈曲張的問題，當時天冷喝熱湯，才導致血管突然爆開。醫師也提醒，有潛在病變患者，千萬要注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。