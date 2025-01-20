大批國人海外過年！去這國都不打流感疫苗 醫示警：當地死亡驟增

春節假期到來，不少民眾選擇飛往海外渡假，其中日本、韓國更是不少台灣人的旅遊首選。然而近日醫師王韋力分享，準備去日韓玩的朋友們，接種流感疫苗的踴躍程度卻呈現「兩樣情」，去韓國的都不想打，讓他覺得很奇怪。

王韋力在臉書發文表示，要去日本的朋友，都願意主動施打流感疫苗，反而去韓國的朋友都拒絕，認為自己不是去日本，應該不用擔心。對此，王韋力提醒，其實有在看新聞就知道，現在韓國肺炎死亡案例驟增，流感疫情已爆發，甚至火葬場、殯儀館早客滿。

王韋力表示，其實最近他看門診就可以發現，流感病人已明顯增加，「今年春節期間請大家千萬要注意，不然台灣流感疫情可能也會很嚴重！」

另一方面，近期呼吸道病毒活躍，進入感冒流行的高危險期，開業小兒科診所院長柳雱邁提醒民眾，務必要做好「口鼻保暖」，避免鼻黏膜接觸到冷空氣，以減少過敏發生的機會，提升鼻黏膜免疫力，進而預防感冒。