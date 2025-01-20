氣象署：小年夜到初二恐濕冷四天 挑戰強烈大陸冷氣團
中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受輻射冷卻影響，今晨苗栗三灣大河只有5.4度，台北北投7.7度；台北測站11度，更是入冬以來最低溫，讓這波冷空氣升級成強烈大陸冷氣團。明白天隨冷空氣減弱，氣溫回升，但明晨受輻射冷卻影響，可能再出現10以下低溫，苗栗以北及馬祖更可能出現6度低溫。
朱美霖指出，這波冷空氣影響到明天清晨，日夜溫差大，今晨普遍12度以下，今天一直到明天清晨都受影響。今天白天各地20度到22、23度，晴到多雲。冷氣團明天白天減弱、溫暖，跟今天相以。
她說，但周三、周四水氣增，西半部降雨機率高，無冷空氣影響，溫度回升，日夜溫差大，中部以北3千公尺以上山有降雪機率。
朱美霖指出，周五起有低壓形成，到周日東北風增強，水氣增多，北東地區、中南山區偶雨。周六、周日北方蒙古西伯利亞一帶冷高壓有逐漸南下趨勢，小年夜之後明顯降溫，小年夜到除夕水氣增多，降雨機率高，目前預估冷空氣強度落在冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，小年夜一直到初二，年假前期比較冷，氣象署持續觀察。
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