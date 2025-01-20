快訊

不跟科技大老站隊川普2.0…黃仁勳缺席就職大典 外媒：他沒捐錢

不只剴剴！保母姐妹再涉凌虐2嬰 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅

喜傑獅「1讚折1元」害自己！突稱退出消費市場 網1句話開酸公關災難

氣象署：小年夜到初二恐濕冷四天 挑戰強烈大陸冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
這波冷空氣影響到明天清晨，明白天起強烈大陸冷氣團減弱，溫度回升。本報資料照片
這波冷空氣影響到明天清晨，明白天起強烈大陸冷氣團減弱，溫度回升。本報資料照片

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受輻射冷卻影響，今晨苗栗三灣大河只有5.4度，台北北投7.7度；台北測站11度，更是入冬以來最低溫，讓這波冷空氣升級成強烈大陸冷氣團。明白天隨冷空氣減弱，氣溫回升，但明晨受輻射冷卻影響，可能再出現10以下低溫，苗栗以北及馬祖更可能出現6度低溫。

朱美霖指出，這波冷空氣影響到明天清晨，日夜溫差大，今晨普遍12度以下，今天一直到明天清晨都受影響。今天白天各地20度到22、23度，晴到多雲。冷氣團明天白天減弱、溫暖，跟今天相以。

她說，但周三、周四水氣增，西半部降雨機率高，無冷空氣影響，溫度回升，日夜溫差大，中部以北3千公尺以上山有降雪機率。

朱美霖指出，周五起有低壓形成，到周日東北風增強，水氣增多，北東地區、中南山區偶雨。周六、周日北方蒙古西伯利亞一帶冷高壓有逐漸南下趨勢，小年夜之後明顯降溫，小年夜到除夕水氣增多，降雨機率高，目前預估冷空氣強度落在冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，小年夜一直到初二，年假前期比較冷，氣象署持續觀察。

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今夜明晨恐再有10度以下低溫。圖／中央氣象署提供
今夜明晨恐再有10度以下低溫。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 小年夜

延伸閱讀

明晨低溫探10度以下 周末回暖 春節前再迎較強冷空氣

元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

天兔恐增為中颱周五到周日最靠近 氣象署不排除周四發海警

相關新聞

氣象署：小年夜到初二恐濕冷四天 挑戰強烈大陸冷氣團

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受輻射冷卻影響，今晨苗栗三灣大河只有5.4度，台北北投7.7度；台北測站11度，更是入冬...

鄭明典：強烈大陸冷氣團達標 台大比文大氣溫低

輻射冷卻發威，今晨各地普遍低溫，平地最低溫在苗栗三灣，只有5.4度，台北測站11度，一舉將這波冷空氣推升至「強烈大陸冷氣...

「捷運回饋金」快領！他三步驟輕鬆拿到300元 期限只到31日

小確幸注意！一名網友近日搭乘新北捷運輕軌，在儲值機台查詢交易紀錄時，意外發現獲得一筆300元的回饋金，期限只到31日，原PO也提醒大家要趕快去領錢。

旅遊旺季機場擠爆！前地勤人員分享「3技巧」 省時不怕卡關

每到出國的旅遊旺季，機場經常出現擁擠的人潮。一名前地勤人員發文分享，在機場要特別注意的3個小技巧，分別有檢查護照、行李托運和手提行李過安檢的注意事項，幫助民眾在出國時節省時間、避免敗興而歸。

氣候通膨掏空錢包 綠色和平：每個家庭3年多花7千元買蔬果

綠色和平今天舉辦「氣候通膨影響家庭支出記者會」，分析過去三年氣候通膨對於家庭支出的影響，其中食材部分，氣候變遷加劇導致蔬...

華航前董事長謝世謙追思會 陳世凱：民航界很大損失

中華航空前董事長謝世謙16日上午於家中逝世，家屬今在華航集團松山園區民權大樓舉辦追思會，追思會現場布置莊嚴典雅，交通部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。