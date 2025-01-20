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天冷吃薑母鴨…40歲男下秒大吐血休克 醫曝致命關鍵：一類人注意

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣變冷，不少民眾喜歡喝熱湯。 聯合報系資料照
天氣變冷，不少民眾喜歡喝熱湯。 聯合報系資料照

天氣變冷，薑母鴨成不少人的心頭好。近日一名40多歲男子天冷時喝熱湯，怎料一下肚，竟開始大吐血、當場休克。緊急送醫才發現，原來他患有肝硬化合併食道靜脈曲張的問題，當時天冷喝熱湯，才導致血管突然爆開。醫師也提醒，有潛在病變患者，千萬要注意。

外科醫師陳榮堅近日在臉書發文，分享該名病患平常就因為需要交際應酬，長期有菸酒的習慣，之前就發現有肝硬化、食道靜脈曲張的問題，都有一直在他這邊追蹤治療，「算是一位老病人」。

陳榮堅續指，怎料最近天冷，該男子一碗薑母鴨下肚，竟直接大吐血被送來急診，「由於他本身有食道靜脈曲張的問題，血管壁已經薄薄脹脹的，而熱湯加上薑母鴨有行氣補血的特性，導致他的靜脈曲張突然間爆開」。

不幸中的大幸是，經過緊急手術後，該病患保住性命，但術後還在加護病房住了幾天才逐漸恢復。陳榮堅表示，已特別提醒他，要注意本身肝硬化和食道靜脈曲張的問題。有潛在的病變，應該要避免非常熱以及有刺激性的食物，以免再度發生危險。

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加護病房 肝硬化 薑母鴨 靜脈曲張

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