腳踝扭傷「翻船」未就醫 小毛病致打掉腳踝關節重建

腳踝扭傷別以為只是小毛病，宜蘭一名71歲長者因嚴重退化性踝關節炎合併關節變形，導致腳踝長期以「翻船」姿勢行走，上月痛到不能走才就醫，醫師檢查發現他的腳踝關節已嚴重磨損變形，還傷及周邊骨頭，後來透過骨頭移植重建手術，才恢復足踝關節及步行能力。

羅東博愛醫院骨科宋卓俍醫師表示，這名患者因為罹患糖尿病，疾病併發的神經末梢病變使得他的痛覺遲鈍，對自己左腳退化性踝關節炎步行時產生的疼痛近乎「無感」，使得傷害愈來愈嚴重，就診時踝關節已嚴重磨損變形，一步也走不了，只能仰賴輪椅行動。

宋卓俍說，「退化性踝關節炎合併嚴重軟骨磨損及關節變形」可透過只單做踝關節融合手術治療，但是這名患者的踝關節已經惡化、嚴重變形甚至磨損周邊骨頭，造成距骨下關節也受影響，只能透過異體骨移植重建足踝關節。

首先必須把遠端腓骨切除，清理踝關節及距骨下關節腔內骨缺損的部分後，以異體骨移植回復踝關節的高度，並使用逆行性骨髓內釘做踝關節及距骨下關節融合手術，完成足踝重建治療。

「一連串手術過程，其實就是將足踝關節打掉重練。」宋卓俍解釋，足踝依靠多個關節上下左右轉動，維持步履的平衡，就像是一組環環相扣的齒輪樞紐，當關節與骨頭失去支撐力時，只能透過重建踝關節的支撐結構，才能解決疼痛與變形問題，重拾步行能力，雖然術後足踝的活動角度稍微受影響，但行走已能恢復到正常穩定度。