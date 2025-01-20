「捷運回饋金」快領！他三步驟輕鬆拿到300元 期限只到31日

每到出國的旅遊旺季，機場經常出現擁擠的人潮。一名前地勤人員發文分享，在機場要特別注意的3個小技巧，分別有檢查護照、行李托運和手提行李過安檢的注意事項，幫助民眾在出國時節省時間、避免敗興而歸。

2025-01-20 10:05