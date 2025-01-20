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「捷運回饋金」快領！他三步驟輕鬆拿到300元 期限只到31日

聯合新聞網／ 綜合報導
新北捷運輕軌常客回饋金，400萬元將在1月到期。 圖／新北捷運公司提供
新北捷運輕軌常客回饋金，400萬元將在1月到期。 圖／新北捷運公司提供

小確幸注意！一名網友近日搭乘新北捷運輕軌，在儲值機台查詢交易紀錄時，意外發現獲得一筆300元的回饋金，期限只到1月31日，原PO也提醒大家要趕快去領錢。

「這誰會知道啊？」原PO在threads貼出影片，可以看到他將票卡放置於售卡加值機感應區，馬上就領到300元回饋金。原PO也表示，其實不只自己，很多人都不知道這項活動，真的感到非常可惜，提醒大家期限只到31日，記得快去領回饋。

由 @isabellathatgirll 發佈
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事實上，新北捷運公司自2020年起，推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，搭乘淡海及安坑輕軌都享有優惠，每年結算至隔年1月底。去年的回饋金保留至今（2025）年1月31日，若未在期限內領取回饋，月底後歸零。截至去年12月底，淡海輕軌跟安坑輕軌總計有超過400餘萬元回饋金尚待領取。

至於兌領回饋金的步驟，新北捷運公司說明，只要在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放置於售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」直接在票卡加值完成兌領悠遊卡一卡通及愛金卡皆適用，其他票種包括學生票、社福票、兒童票均可享累積搭乘，但須由票卡內扣款搭乘才得以享票價累積。

一卡通 安坑輕軌 悠遊卡 新北捷運 淡海輕軌 現金回饋

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