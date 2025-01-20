地震頻繁 淡江大橋設計可抗7級「小震不壞、大震可修」
近年台灣地震頻繁，橋梁作為交通樞紐耐震度也備受考驗。交通部公路局針對淡江大橋方圓50公里的斷層，參照921大地震、去年0403花蓮與日本地震，分析地震危害度，讓淡江大橋可承受7級地震，達到「小震不壞、中震幾乎不壞、大震可修」程度。
淡江大橋除按照耐震設計規範施作外，公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中說，也針對方圓50公里斷層，包含鄰近的山腳斷層、桃園南崁斷層，做客製化地震危害度分析，地震係數達0.45G，可承受7級地震。
此外，淡江大橋還有3道防線，來自7支液壓阻尼設備HFR，提供5250噸的抗力，若失效還有主橋兩端橋墩的FVD阻尼器，各1000噸，最後是主塔與橋體間隔40公分，避免碰撞造成損壞，達到「小震不壞、中震幾乎不壞，大震可修」程度。
乘載橋梁重量的斜索也是關鍵，中興工程顧問公司經理劉永輝指出，淡江大橋斜索有94把，每把位置因重量需求不同，每把股數也有差異，從47股到最多109股鋼絞線，長度最短91公尺至最長441公尺，斜索鏽蝕也是挑戰之一，為此設計4層防銹機制。
鄭補充，後續廠商將配合不同設備，保固年限2年或6年不等，並配合橋梁巡檢。雖然淡江大橋橋梁整體使用年限是120年，但斜索用了65年就會更換。
回顧歷史，台灣首座單塔不對稱斜張橋，是1999年通車的高屏溪斜張橋，曾為亞洲最大單塔不對稱斜張橋。如今淡江大橋橫跨長度更大、主橋塔採3D曲面，難度更上一層樓，讓鄭不禁感嘆，今日能做淡江大橋，是過去20年來工程經驗累積。
當初承接高屏溪斜張橋的模板系統廠商PERI Japan，現也是淡江大橋施工團隊之一。無獨有偶，模板系統廠商PERI Japan日籍技術技師平澤純，師父曾參與高屏溪斜張橋，徒弟投入淡江大橋工程，師徒傳承工法在台留下佳話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言