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地震頻繁 淡江大橋設計可抗7級「小震不壞、大震可修」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡江大橋主橋塔塔高自基礎以上總高度 211.4公尺，水面以上200公尺，現在建到148公尺。記者蘇健忠／攝影
淡江大橋主橋塔塔高自基礎以上總高度 211.4公尺，水面以上200公尺，現在建到148公尺。記者蘇健忠／攝影

近年台灣地震頻繁，橋梁作為交通樞紐耐震度也備受考驗。交通部公路局針對淡江大橋方圓50公里的斷層，參照921大地震、去年0403花蓮與日本地震，分析地震危害度，讓淡江大橋可承受7級地震，達到「小震不壞、中震幾乎不壞、大震可修」程度。

淡江大橋除按照耐震設計規範施作外，公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中說，也針對方圓50公里斷層，包含鄰近的山腳斷層、桃園南崁斷層，做客製化地震危害度分析，地震係數達0.45G，可承受7級地震。

此外，淡江大橋還有3道防線，來自7支液壓阻尼設備HFR，提供5250噸的抗力，若失效還有主橋兩端橋墩的FVD阻尼器，各1000噸，最後是主塔與橋體間隔40公分，避免碰撞造成損壞，達到「小震不壞、中震幾乎不壞，大震可修」程度。

乘載橋梁重量的斜索也是關鍵，中興工程顧問公司經理劉永輝指出，淡江大橋斜索有94把，每把位置因重量需求不同，每把股數也有差異，從47股到最多109股鋼絞線，長度最短91公尺至最長441公尺，斜索鏽蝕也是挑戰之一，為此設計4層防銹機制。

鄭補充，後續廠商將配合不同設備，保固年限2年或6年不等，並配合橋梁巡檢。雖然淡江大橋橋梁整體使用年限是120年，但斜索用了65年就會更換。

回顧歷史，台灣首座單塔不對稱斜張橋，是1999年通車的高屏溪斜張橋，曾為亞洲最大單塔不對稱斜張橋。如今淡江大橋橫跨長度更大、主橋塔採3D曲面，難度更上一層樓，讓鄭不禁感嘆，今日能做淡江大橋，是過去20年來工程經驗累積。

當初承接高屏溪斜張橋的模板系統廠商PERI Japan，現也是淡江大橋施工團隊之一。無獨有偶，模板系統廠商PERI Japan日籍技術技師平澤純，師父曾參與高屏溪斜張橋，徒弟投入淡江大橋工程，師徒傳承工法在台留下佳話。

淡江大橋主橋塔裝有7支液態黏滯阻尼器。記者蘇健忠／攝影
淡江大橋主橋塔裝有7支液態黏滯阻尼器。記者蘇健忠／攝影
淡江大橋主橋塔。圖／交通部公路局提供
淡江大橋主橋塔。圖／交通部公路局提供
淡江大橋主橋塔塔高自基礎以上總高度 211.4公尺，水面以上200公尺，2025年1月建到148公尺。記者蘇健忠／攝影
淡江大橋主橋塔塔高自基礎以上總高度 211.4公尺，水面以上200公尺，2025年1月建到148公尺。記者蘇健忠／攝影

921大地震 斜張橋 淡江大橋

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