淡江大橋難度高 鋼構橋體不用一顆螺栓「全靠焊接」

淡江大橋2019年開工進度已達77%，歷時10年的北台灣交通樞紐。終於將在今年底完工。為減輕橋面重量，不用一顆螺栓，全靠焊接非常考驗技術。此外，主塔從U1到U53高度達211公尺，每一段獨特的3D曲面造型皆不同，遇上疫情爆發缺工、主塔剛開始便花70天才做好第一個昇層，種種都讓團隊憂心能否如期完成。

淡江大橋興建過程挑戰重重，前期因橋體，由知名建築師札哈‧哈迪（Zaha Hadid）所設計，主塔3D曲面造型嚇跑不少廠商，流標7次。如今淡江大橋已略見雛形，記者隨著主塔斜坡電梯，上到施工中的橋面，夕陽在遠方緩緩落下，施工團隊還在忙進忙出地趕工。

交通部公路局北區公路新工分局第三工務段長鄭閔中坦言，當初不少專家學者建議，乾脆別以原方案施作，將橋塔3D曲面改為直線，但時任公路局長陳彥伯堅持原設計，自認淡江大橋是他們這一代人的責任「如果我們不做，以後這座橋不會再往前。」

鄭說，為了解廠商擔心的3D曲面如何施作、預算如何編，公路局向國際模板系統大廠DOKA、PERI洽詢，且納入淡水一年約40天受東北季風影響，最終主塔經費從88億，上修至125億、延長工期才決標。雖然一切準備就緒，但3D曲面造型國內外無人施作過，興建過程不如預期中順利。

鄭閔中回憶，當初主橋塔腳施作第一個昇層，便花了70天，「大家都想主塔還有52個昇層，我們做得完嗎？」好在模板、鋼筋工班做中學，克服困難，昇層建造時間從70天縮短至50天、20天，現主橋塔腳已合併，用自動爬模系統，現在最快7天可完成一個昇層。

鄭閔中強調，雖然螺栓施工較快，但淡江大橋跨徑長達450公尺，考量耐震度、減少10％橋梁重量，橋體斷面沒用一顆螺栓，全用焊接。

「淡江大橋鋼構橋體不用螺栓，美觀也省重量，但施工品質要求很高」監造淡江大橋的中興工程顧問公司經理劉永輝比喻，淡江大橋如同拼圖，每片在台北港組裝後，經平台船運到現場，再由工作車吊上去焊接，跟金門大橋如同積木般堆疊，工法不同。

而鋼構橋體每1個500至600噸，最高可達700噸，焊接技術吃重。劉永輝說，技工中有三分之二是移工，遇上疫情缺工、疫後技術工各地搶人，團隊乾脆自己訓練移工考照。