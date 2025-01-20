今早升級強烈大陸冷氣團 苗栗5.4度台北11度

冷！這波大陸冷氣團升級成強烈大陸冷氣團，早晚很冷，但明天就要減弱了。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學上午指出，昨晚到今天清晨有非常明顯輻射冷卻效應，全台平地最低溫出現在苗栗三灣只有5.9度，但上午7時20分，甚至降到5.4度，除靠海的新竹市以及緯度較低的南部、台東，其他縣市郊區低溫都在10度或以下，就連台北測站最低溫都達到11度，創下冬天以來新低溫紀錄，使這波冷空氣越過強烈大陸冷氣團門檻。

歐宗學說，今白天氣溫會明顯回升，各地高溫普遍都在20度以上，中南部可達22-24度，有顯著日夜溫差。明天這波強烈冷氣團減弱，但晨間依然會有明顯低溫，白天高溫比今天再高1-2度。水氣有機會更少一些，除東部及山區附近仍有稍多雲量，各地普遍晴時多雲。

歐宗學說，由於水氣偏少，這波強烈冷氣團帶來的東北季風挾帶境外汙染移入，今、明兩天西半部各地的空氣品質都有轉差趨勢，預估今天下半天起到明天一整天影響最顯著。

周三到周四冷氣團減弱，歐宗學指出，環境風向轉為高壓迴流的偏東至東南風，受中高層雲系發展通過影響，各地雲量增多，轉多雲天氣為主，可能會時陰時晴，局部地區偶爾會有短暫雨，包括各地山區、南部、東部地區。各地進一步回溫，白天高溫普遍可達22-24度，南部可達25-26度。偏多雲量不利夜間輻射冷卻降溫，晨間低溫也會回升。

歐宗學指出，周五新一波東北季風南下，下半天到晚間逐漸明顯，北部、東半部轉多雲或陰並有局部短暫雨。中南部水氣減少，預估晴到多雲、陽光露臉機會提高，山區附近有較多雲量及零星降雨機會，周末期間大致延續著相似天氣型態，氣溫稍微降低但暫時還沒有明顯冷空氣南下。

下周就是春節期間，歐宗學指出，從長期預報趨勢來初步判斷，大致是典型東北季風環境，也就是北東偏濕、中南部偏乾。目前來看會有強冷空氣南下機會，且影響時間長，從下周一小年夜開始一直到下周四年初二都是比較低溫的環境，但確切低溫程度及時間仍無法確定，還有變動機會。