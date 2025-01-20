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旅遊旺季機場擠爆！前地勤人員分享「3技巧」 省時不怕卡關

聯合新聞網／ 綜合報導
一名前地勤人員分享在機場需特別注意的3個小技巧。示意圖／ingimage
一名前地勤人員分享在機場需特別注意的3個小技巧。示意圖／ingimage

每到出國的旅遊旺季，機場經常出現擁擠的人潮。一名前地勤人員發文分享，在機場要特別注意的3個小技巧，分別有檢查護照、行李托運和手提行李過安檢的注意事項，幫助民眾在出國時節省時間、避免敗興而歸。

一名曾是機場地勤人員的女網友在Dcard發文，提到疫情解封後，出國的人潮一年比一年多，特別是過年或寒假的旅遊旺季，機場的排隊人潮真的非常誇張。對此，她分享3個私藏小技巧，幫助人們在出國時節省時間：

檢查護照

原PO表示，很多國家會要求護照的有效期限至少有6個月，因此出發前務必檢查護照，快到期的記得要趕緊換新，另外也建議把身分證、護照留下影本，或是拍照存手機，即使在國外把護照丟失也能有應變措施。

行李托運

原PO指出，在旅遊旺季，地勤和安檢經常遇到行李超重、攜帶不合規定的情形，浪費很多時間。她提醒，每間航空公司的行李規範不同，大小、件數都要特別注意，此外，更要注意廉價航空的「行李額度」，此類資訊都能在官網查到。

原PO也分享保養品和化妝包的收納技巧，她會把化妝品分成兩包，一包是飛機上用的、另一包是到飯店才會用的保養品。液態類的保養品可分裝好後，再統一放進透明包包裡，化妝水、乳液能少帶就少帶，避免被安檢卡關。

手提行李過安檢

原PO表示，電子產品，例如筆電、平板、行動電源要另外過安檢，特別是「行動電源」千萬不能放在托運行李中，此外，手提的液體限制是100ml，如果有買酒回來，建議放在行李托運，不過更詳細的手提清單還是要確認所搭乘航空公司的規定。

原PO也指出，過安檢時，衣服建議穿寬鬆一點，外套可先脫掉，金屬配件如手錶、藍芽耳機、鑰匙等都要提前清空，有些國家過安檢要脫鞋，也建議選好穿脫的鞋子。

原PO最後提醒，可以提早到機場或提早自助報到，建議提前2小時抵達機場，如遇到旅遊旺季，則建議提早3.5小時，因為機場附近容易塞車。

此文一出，有網友分享其他節省時間的方法，「尤其過安檢前我個人會習慣把身上的手機、鑰匙、錢包、香菸等直接放進背包內，到時整包丟上輸送帶就好，然後筆電、iPad在家裡就放在手提行李，因為要過海關這些他都會要你拿出來」、「外套、帽子這些快到海關那裡時就先脫掉吧，如果你到了海關再脫掉往往都會比較急迫怕影響到後面的人」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

出國旅遊 地勤 安檢 機場 海關

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