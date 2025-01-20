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搭捷運通勤擠到喘不過氣 台大醫籲三大族群用這測一下

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
上下班尖峰時刻，捷運車廂總是十分擁擠，有民眾在網路發文指出，真的被擠到喘不過氣，有時更無法呼吸，台大醫院副院長、家醫科醫師黃國晉說，要了解自己在人潮擁擠的地方，血氧量是否受到影響，建議攜帶可以夾在手指的血氧機測量一下。本報資料照片
上下班尖峰時刻，捷運車廂總是十分擁擠，有民眾在網路發文指出，真的被擠到喘不過氣，有時更無法呼吸，台大醫院副院長、家醫科醫師黃國晉說，要了解自己在人潮擁擠的地方，血氧量是否受到影響，建議攜帶可以夾在手指的血氧機測量一下。本報資料照片

上下班尖峰時刻，捷運車廂總是十分擁擠，即便車廂內已經擠滿了人，還是有人硬要擠進車廂，甚至有民眾在網路發文指出，真的被擁擠的人潮，擠到喘不過氣，有時更無法呼吸，其實這樣的情形，不只發生在捷運車廂，年節前到處都是人潮，如人擠人的百貨公司等室內場所都可能出現這樣的情形。

台大醫院副院長、家醫科醫師黃國晉說，一般來說，身體健康的人呼吸道暢通，即便是在人潮湧擁擠的場所，應不至於感覺吸不到空氣，或喘不過氣，但如是三大族群，第一、有氣喘、肺阻塞等慢性呼吸道疾病；其次，體型較為肥胖的人，呼吸道可能狹窄，並已出現呼吸睡眠中止症的患者；第三、正處於感冒，而有鼻塞、流鼻水等，確實有可能因為人潮壅擠時，氧氣量會低一點而喘不過氣。

黃國晉指出，要了解自己在人潮擁擠的地方喘不過氣時，血氧量是否受到影響，建議隨身攜帶可以夾在手指的血氧機測量一下，正常血氧濃度約為98%、99％，如果降至90%左右，或是與平時相差10%以上，就必須提高警覺，如果身體出現不適，應盡速就醫。

黃國晉呼籲，如果看到捷運車廂人潮擁擠，真的不要再擠上車，如果有喘不過氣情形，而真的擔心身體狀況，可以用血氧機測一下，同時也應避免感冒、氣喘。

黃國晉提醒，現在感冒、流感患者多，前往年貨大街採買年貨時應戴口罩，且大家選購時都是東摸摸、西摸摸，病毒很容易殘留在物品上，也建議隨身攜帶酒精消毒雙手，或是多洗手，遠離病毒感染；氣喘患者也應隨身攜帶藥物，一旦發作時，可以緩解症狀。

患者 氣喘 車廂

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