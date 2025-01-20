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苗栗公館今晨6.2度！小年夜北台10度以下 除夕初一極寒冷

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今晨6.2度 吳德榮：小年夜北台10度以下 除夕初一極寒冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
農曆春節即將到來但天氣早晚冷颼颼，不少出遊民眾穿著厚重衣物出門。記者許正宏／攝影
農曆春節即將到來但天氣早晚冷颼颼，不少出遊民眾穿著厚重衣物出門。記者許正宏／攝影

早晚很冷，下波冷空氣也冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨「夜間輻射冷卻」發威，截至6時22分本島縣市平地最低氣溫依序為：苗栗(公館鄉)6.2度、新北(石碇區)6.7度，基隆(七堵區)7.7度，台北(北投區)7.9度；並一舉將冷空氣推升至「強烈大陸冷氣團」(台北測站11.1度)等級，各地區的平地最低氣溫約在7至12度。

吳德榮指出，今、明兩天各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚冷、日夜溫差大。明晨部分平地仍有10度左右的「輻射低溫」，今日各地區氣溫為：北部7至23度、中部10至25度、南部12至26度及東部10至25度。

吳德榮說，周三至周五(22至24日)結構鬆散的中層雲系、從南方向北移動，各地雲量略增，近山區偶有局部、少量降雨的機率，白天舒適、早晚涼。周六、下周日(25、26日)東北風略增強，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。

最新(19日20時)歐洲模擬顯示，吳德榮指出，春節前後的「強冷空氣」略調弱，但影響時間拉長，與原先極端乾冷、影響時間短，有所不同。

吳德榮說，下周(26)日晚「強冷空氣」開始南下，27日(小年夜)氣溫驟降，當晚北台部分平地已降至10度以下；28、29日(除夕、年初一)受「強冷空氣」影響，低溫影響的範圍最大；迎風面都是濕冷的天氣。雖然強度已略調弱，以「強烈大陸冷氣團」的機率高，但並非最後定論，是否再調回首波「寒流」(台北測站≦10度)？應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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