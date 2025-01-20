注意保暖！12縣市今晨發布低溫特報 苗栗縣驚見6度低溫

強烈大陸冷氣團發威，加上輻射冷卻影響，中央氣象署今清晨6時38分，針對12縣市發布低溫特報，影響持續到今上午，其中苗栗縣今清晨至上午出現6度以下低溫。

橙色燈號（6度以下）區域為苗栗縣；黃色燈號（10度以下）區域包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

氣象署表示，今日至明日受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今晨至上午苗栗有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署預報員張竣堯指出，今明2天受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北低溫12至14度，空曠近山區低溫再降1至2度，其他地區約15度。白天陽光露臉，各地高溫約20度以上，中南部高溫上看24、25度