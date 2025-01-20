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檳榔專法 產業反彈 衛福部：禁賣未成年、孕婦
衛福部去年十二月十八日預告「檳榔健康危害防制法」草案，卻有檳榔相關產業鏈人員連署，抗議衛福部限制檳榔產業。口腔健康司強調，此草案並非禁止檳榔，而是禁止供應未成年人、孕婦嚼食，且限制校園、公務機關、醫療機構等場所嚼用檳榔。
衛福部口腔健康司司長張雍敏說，一○七年起，台灣每年逾八千人罹患口腔癌、逾三千人因口腔癌死亡，檳榔為國際癌症研究總署證實的第一類致癌物，即使是不含任何添加物的檳榔子也會致癌，該項草案係以減少國民健康危害為目的。
「檳榔健康危害防制法」草案預告後引發不少反彈，以檳榔農、產業鏈人員為主，批評衛福部立專法限制檳榔產業會影響民眾生計。
張雍敏表示，衛福部將會同農業部等部會，對於行銷、場所宣導等研擬輔導規定，希望透過補助轉作其他種植；檳榔健康危害防制法草案並非禁止產業。近期將召開溝通會議，邀請相關團體討論。
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