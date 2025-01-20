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合歡山昨晨飄雪霰

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
合歡山武嶺、松雪樓一帶，昨天清晨下雪，車子覆蓋上一層白雪。圖／林業署南投分署提供
合歡山武嶺、松雪樓一帶，昨天清晨下雪，車子覆蓋上一層白雪。圖／林業署南投分署提供

低溫搭配水氣，合歡山武嶺、松雪樓一帶昨清晨五時左右狂飄雪霰，雪勢不小，地面、車子覆蓋厚厚一層白雪，銀白世界景致迷人；適逢周末假日，不少民眾開心追雪，上山人車不少。

合歡山前天入夜後溫度雖降至零度左右，但因沒有水氣，遲未見降雪，直到昨清晨水氣進入才飄起雪霰，且因雪勢不小且斷續，武嶺、松雪樓一帶早上即可見遍地雪白，馬路到車子都可見白雪覆蓋，鏟雪車出動剷除路面冰雪。

公路局發出公告，大陸冷氣團影響，三千公尺以上高山路段，易有局部路面結冰及殘雪不易消融情況，台十四甲線翠峰十八Ｋ至大禹嶺四一點五昨夜起預警性封閉，今清晨七時視天候及路況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局提醒，高山氣候嚴峻變化迅速，雪季期間山區道路路況難以掌握，上山追雪前務必巡檢車輛狀況，備妥個人裝備與車輛雪鏈，關注氣象預報及道路最新交通資訊。

冷氣團 合歡山 武嶺

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