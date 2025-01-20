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今明下探10℃ 除夕、初一更冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

今明兩天仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚及清晨低溫下探十度，周三冷氣團減弱、溫度回升，周五起受東北季風影響，水氣增加，轉濕冷，最冷時間落在下周一至下周三，也就是小年夜、除夕及初一，冷空氣強度不排除挑戰強烈大陸冷氣團等級。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今明兩日天氣穩定，為年前大掃除的好時機，周三若溫度及水氣條件均配合，中部以北三千五百公尺以上高山有零星降雪的機會，過年期間受強烈大陸冷氣團影響降溫有感，影響程度需持續觀察。

張竣堯說，今明兩天環境轉乾，各地多雲到晴，僅東半部短暫降雨，中南部山區也有零星降雨；周三、周四有中層水氣通過，東半部山區、中部以北山區有短暫降雨；周五至周末受東北季風影響，水氣及雲量增多，降雨機率提高，北部、東半部及中南部山區有短暫降雨，其他地區為多雲。

溫度方面，今明兩天受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北低溫十二至十四度，空曠近山區低溫再降一至二度，低溫下探十度，其他地區約十五度。白天陽光露臉，各地高溫約廿度以上，中南部高溫上看廿四、廿五度；周三冷氣團減弱，但主要反映在夜晚、清晨的低溫，溫度略回升，各地低溫十四至十八度。

周五、周六各地低溫約十四至十六度，高溫廿度，周六、周日冷空氣在南下過程，降溫還不明顯，最冷時間落在下周一至下周三。

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