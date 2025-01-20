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租智慧輔具 補助將增至3年6萬

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

長照政策二點○中，長照服務請領資格為長照需要等級第二級（含）以上，政府提供輔助照顧與生活相關輔具補助及給付。目前輔具以補助為主（三年四萬元），長照司積極推動智慧科技輔具租賃制度，預計從明年起提高補助額度為三年六萬元，希望以租代買

衛福部於一一三年十月四日發布預告修正「長期照顧服務申請及給付辦法」部分條文草案，在長照輔具補助制度部分，新增五大類智慧科技輔具租賃補助項目，包括，移動類、移位類、排泄類、居家照顧床類及安全看視類，幫照顧者分憂解勞。

長照司副司長吳希文表示，新增智慧科技輔具租賃制度的補助金額為三年六萬元，預定一一五年一月實行。這項變革措施借鏡日本發展輔具清消、維修、回收保管等物流一條龍服務，鼓勵輔具廠商異業結合或多角化經營。

長照輔具產業政策聯盟執行長劉旻宜表示，自一○七年長照二點○上路就朝向以租代買，目前共推出十五項次的傳統輔具租賃補助金制度，但市面上仍是以購買補助為主，申請租賃補助的比率並不高。

台灣受恩總經理劉庭軒指出，選擇租賃或購買輔具，最主要考量經濟能力，如價格昂貴或是使用期程不長，才會考慮租賃。有些人則是擔心「晦氣」，不知上一名使用者狀況如何，心理還是覺得怕怕的。

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