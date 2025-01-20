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長照機構AI幫手 減少住民死亡

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
愈來愈多住宿型長照機構引進人工智慧，檢視住民用餐、用藥，以及各項生理監測數值，家屬透過手機App，就可掌握長輩身體狀況。記者林俊良／攝影
愈來愈多住宿型長照機構引進人工智慧，檢視住民用餐、用藥，以及各項生理監測數值，家屬透過手機App，就可掌握長輩身體狀況。記者林俊良／攝影

長輩夜間離床或呼吸出現異常，系統會立即發出警示；飲食、沐浴、生理監測數據也翔實記錄，家屬可上網隨時掌控。老年人口眾多，加上缺工，愈來愈多長期照護機構引進人工智慧AI改善住民生活品質，減少死亡率。

智齡科技創辦人康仕仲表示，長照現場資源不足、人力不夠，數位科技幫上很多忙，也成了第一線照護人員的最佳幫手。他舉例，五年來智齡科技累積十五億筆醫療與照護紀錄，彙整分析成「智齡數據報告」，利用AI比對大量資料，輔助檢視長輩用藥、身體健康數值，除了減少老年人錯誤用藥的風險，發現異常也能立即向護理師或相關人員發出示警。

「導入數位工具後，大幅節省人力，也降低錯誤率。」台北市私立貴族老人長期照顧中心主任桑予群表示，資料全面數位化並導入AI，在精準分析住民檔案後，擬定個人化照護建議，提高照顧水準；尤其，家屬透過App上網連線就能了解住在機構的家人身心狀況。另外，可達到「預防與預測」效果，在長輩跌倒前，照顧者即已趕到現場協助。

清福長照集團創新發展室組長嚴雅馨表示，長輩跌倒後常需長期臥床，幾無生活品質可言，機構導入離床偵測產品，具有久臥提醒、偵測離床狀態、監測呼吸及睡眠等功能，如有住民夜間離床，系統立即發出警示，降低意外發生。

清福長照集團設置平板系統，照服員一指就可記錄所有長輩沐浴、晚餐、運動、外出看病、交通接送等訊息，並傳送至照顧日誌平台，家屬則可以定期上網，觀看長輩健康數據，了解最新狀況。

老年人口 長照 長輩

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