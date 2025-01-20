健康你我他／婆媳聯手蒸鹹粿 曾是年前重頭戲

久居鄉間的婆婆，對於動輒花費半個月菜錢的外帶年菜，嗤之以鼻。她覺得祭祀用的三牲加以料理，雞肉、豬肉切成小塊加薑絲煸炒乾香，剩下的和芥菜煮成雞湯，同樣美味。魚要留著年年有餘，當然不能馬上吃掉。

「甜粿硩年、發粿發錢、菜包包金，菜頭粿食點心」，除夕前幾天，就要磨米炊粿、做包子，因為過年拜拜，除了供奉祈求吉利的水果、發糕、鮮花、春仔飯與糖果外，還會準備有「包金」的菜包（類似艾草粿），內有蘿蔔絲、芹菜珠、香菜、花生粉，軟Q外皮和鹹香內餡完美結合，口感豐富，是我最喜歡的年節美食。

年糕、鹹粿象徵「年年高升」，不可或缺。只是蒸年糕曠日廢時又有諸多禁忌，幸好婆婆從善如流，允我買現成的來拜拜。但因家中食指浩繁，菜包、鹹粿定要自己蒸上一大籠才夠吃，所以我們年前的重頭戲，大抵就是守在蒸籠前，等到灶上冒著熱氣的糕點一一出籠，將年節氣氛推上高潮，揮汗如雨、忙進忙出的辛勞，才能全數拋諸腦後。

婆婆仙逝轉眼已逾20年，我卻還沒找到願意傳承手藝的接班人，不免心生愧疚。雖然每年還蒸鹹粿分贈親友，也訂年菜拜拜後圍爐，但家族人口凋敝，過年亦不復以往熱鬧，昔日婆媳聯手準備餐點的畫面，只能從記憶裡追尋了。