健康名人堂／喪屍煙彈 曝新興毒品管理4大問題

使用含依托咪酯（Etomidate）的電子煙造成多起交通意外事故，促使衛福部及法務部迅即反應，分別在去年8月將依托咪酯列為第4級管制藥品及第3級毒品，復因依托咪酯的濫用者撞死執勤員警，引起社會關注，旋即於11月提升為第2級毒品。其類似物美托咪酯、異丙帕酯，亦均自第3級毒品提升為第2級毒品。

依托咪酯為醫療麻醉劑，非法生產的依托咪酯以電子煙方式濫用，因具有中樞神經抑制作用，使用後很快達到放鬆，但也會讓人意識不清，且常造成神經系統異常，身體不自主的肌肉運動，宛如喪屍，故被稱作「喪屍煙彈」。

無獨有偶，近些年美國類鴉片大流行，類鴉片的吩坦尼與甲苯噻嗪（Xylazine）合併濫用，使用者呈現怪異的舉動，也被稱為僵屍藥（Zombie Drug）。Xylazine具有鎮靜作用，原為動物手術麻醉劑，但據稱可以增強「吩坦尼」的作用，在美國濫用情形日益嚴重。

依托咪酯和甲苯噻嗪皆不是聯合國1961年麻醉藥品單一公約或1971年影響精神物質公約所管制的成癮物質，也不在聯合國毒品犯罪辦公室（UNODC）所定義的9大類新興影響精神物質（又稱新興毒品）中，所以算是另類新興毒品。

美國目前仍在評估，是否將甲苯噻嗪列管，英國已於2024年列為濫用藥物法的A級毒品。相較之下，我們對依托咪酯類的分級管理，可以說是劍及履及了。

如何有效列管防制？

不過，由依托咪酯和甲苯噻嗪的濫用情形，可以整理出另類新興毒品管理的幾個問題：

毒品定義：世界各國依聯合國反毒公約的精神，進行毒品危害防制，但新興毒品出現後，未被聯合國列管的毒品品項遠比管制的傳統毒品多，UNODC歸納9個新興毒品類別，但依托咪酯和甲苯噻嗪等陸續出現，這些新濫用物質與具非典型成癮性，毒性危害也多有不同，如何將毒品重新定義，有效列管防制，是首要課題。

毒品列管缺量化指標

毒品列管有要件也需有指標：毒品危害防制條例的毒品分級列管要件為成癮性、濫用性與社會危害性，但欠缺量化指標，使毒品審議委員會缺少對毒品審議歸級的合理量化標準。由於第1、2級毒品施用者有刑責，第3、4級毒品施用者為行政罰，分級不同，涉及人民權利，故分級更須慎重。

舉例而言，K他命的濫用人數遠比依托咪酯要多，而且也可能造成毒駕現象，但因擔心造成過高的司法審判與監禁成本，仍列為第3級毒品，兩者分級是否合理，仍須討論。

藥品、毒品分級失衡

管制藥品與毒品分級失衡：以依托咪酯為例，目前為2級毒品，但管制藥品卻為4級，列為2級毒品後，是否會讓4級管制藥品成為另一個流用管道？

新興毒品及另類新興毒品的新品項，將隨化學合成知識快速進展而加速出現，需要研發標準品進行檢驗，否則無法驗出較新型的毒品，是否會低估濫用性，將會是另一挑戰。

毒品與菸品合流

正視新興毒品與新興菸品的合流：「喪屍煙彈」的出現，說明不僅需要注意新興毒品的成分，其吸食工具的管理亦應注意。

總之，另類新興毒品的出現，顯示新一波毒品濫用儼然成形，除了上述問題，新興毒品危害的教育宣導，以及新興毒品上游的原料藥（先驅化學品）查緝，也是不可忽視的重點。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885