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低溫特報再加台北市 四縣市急凍跌破10度

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低溫特報再加台北市 四縣市急凍跌破10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署，晚上10時30分，針對4縣市發布低溫特報，除了新北市、新竹縣、苗栗縣，再加台北市。聯合報系資料照
中央氣象署，晚上10時30分，針對4縣市發布低溫特報，除了新北市、新竹縣、苗栗縣，再加台北市。聯合報系資料照

大陸冷氣團持續發威，中央氣象署今下午4時36分針對3縣市發布低溫特報，包含新北市、新竹縣、苗栗縣等亮起黃色燈號，晚上10時30分，針對4縣市發布低溫特報，除了新北市、新竹縣、苗栗縣，再加台北市，今晚至明（20日）晨北部局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

因今晚至21日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣等4縣市，預計影響時間將持續到20日上午10時。

氣象署提醒注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）
氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

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