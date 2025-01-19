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明大陸冷氣團南下 台灣空品亮橘色警告外出戴口罩防護

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，明起受大陸冷氣團南下影響，空氣品質因大陸霾害影響空氣品質將進一步下降。圖為空汙示意圖。報系資料照片
環境部表示，明起受大陸冷氣團南下影響，空氣品質因大陸霾害影響空氣品質將進一步下降。圖為空汙示意圖。報系資料照片

根據環境部綜合最新空氣品質監測、空品模式及氣象預報資料結果，山東至上海一帶近日出現霾害現象，明天起大陸冷氣團將伴隨境外汙染物影響我國空氣品質，預估空氣品質多為橘色提醒（對敏感族群不健康）等級，離島地區短時間可能達紅色警示（對所有族群不健康）等級。

環境部表示，今天上海至山東PM2.5小時濃度約60-120微克/立方公尺，明天受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，白天起境外汙染物將伴隨大陸冷氣團移入影響我國空氣品質，西半部地區PM2.5小時濃度可能達40-50微克/立方公尺，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，金門及馬祖短時間可能達紅色警示等級，預估境外汙染物持續影響至21日；22日起大陸冷氣團減弱，但仍須留意汙染物累積，空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

冷氣團 環境部 空氣品質

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