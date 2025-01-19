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年前降溫有感！周末強烈大陸冷氣團 「濕冷+低溫」凍到初一

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
年假前期降溫有感。記者許正宏／攝影
年假前期降溫有感。記者許正宏／攝影

年假前期降溫有感，中央氣象署預報員張竣堯表示，明後2天仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚、清晨低溫下探10度，周三冷氣團減弱、溫度回升，周五起受東北季風影響，水氣增加，環境轉為濕冷；下周一起受強烈大陸冷氣團影響，降溫有感，但影響程度還需持續觀察。

張竣堯說，明後2天（20、21日）環境轉乾，各地多雲到晴，僅東半部有短暫降雨，中南部山區也有零星降雨。

周三、周四（22、23日）有中層水氣通過，東半部山區、中部以北山區有短暫降雨，其他地區為多雲的天氣；周五至周末（24至26日）受到東北季風影響，水氣及雲量增多，降雨機率提高，北部、東半部及中南部山區有短暫降雨，其他地區為多雲。

溫度方面，張竣堯指出，明後2天受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北低溫12至14度，空曠近山區低溫再降1至2度，其他地區約15度。白天陽光露臉，各地高溫約20度以上，中南部高溫上看24、25度；周三冷氣團減弱，但主要反映在夜晚、清晨的低溫，溫度略回升，各地低溫14至18度。

周五、周六各地低溫約14至16度，高溫20度，周六、周日（25、26日）冷空氣在南下過程，降溫還不明顯，最冷時間落在下周一至下周三（27至29日），也就是小年夜、除夕及初一期間，冷空氣強度不排除挑戰強烈大陸冷氣團等級，但因預報時間較久遠，冷氣團強度、影響時間還會變化，後續仍要持續觀察。

張竣堯表示，本周一、周二（20、21日）天氣穩定，為年前大掃除的好時機，周五起各地轉為濕冷天氣，下周一起受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣明顯轉冷，提醒年假前期都會是濕冷的天氣型態。

降雪部分，張竣堯說，周三（22日）若溫度及水氣條件均配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會。

低溫 冷氣團

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