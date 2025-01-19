千里步道、生態公會簽署MOU 確保手作步道品質

台灣千里步道協會今天與中華民國生態專業技術服務商業同業公會簽訂「生態專業協力手作步道合作備忘錄」，共同發展步道學課程與步道師專業人力培訓與認證，確保手作步道品質。

台灣千里步道協會今天在第5期「步道學實務課結業及成果發表」現場舉辦「手作步道專業合作MOU簽署儀式」，邀請相關主管機關、步道設計領域、社區大學、步道師共學社群與參訓學員見證。

千里步道協會指出，為強化步道維護落實生態考量，避免後續開發破壞生態，今天與生態公會簽署MOU。

生態公會表示，為進一步推動生態關懷主流化，除了服務生態產業會員，準備擴大與其他關心生態環境的非政府組織（NGO）、企業結盟，今天與千里步道協會簽訂MOU是公會邁出的第一步。

關於合作內容，生態公會指出，包括實踐生態網絡合作平台、共享生態情報資訊與圖資、共同推動生態綠領就業與國家綠道及步道生態監測研究，以及共同發展步道學課程與步道師專業人力培訓與認證，確保手作步道品質的把關與落實生態考量。

千里步道協會指出，手作步道6項原則之首即是「尊重環境生態」，「步道學」入門課涉及棲地與自然生態等內容，都由生態領域師資授課；「步道學」實務課方面，從圖資套疊到基地分析，都需全面考量生態區位，做到迴避、縮小、減輕、補償等原則。

千里步道協會補充，協會在2013年規劃跨科際專業步道人才培訓與教育推廣課程「步道學」，2015年研商各國經驗發展各級「步道師」認證體系，2017年獲經濟部智財局核准「手作步道商標註冊」，終於在2018年制定公布「步道師認證體系及手作步道活動準則」，初步完備手作步道制度。

千里步道協會表示，10多年來，「步道學」入門課與13所社區大學合作，至2024年底已開辦33期，培訓近千人，並與各地步道主管機關合作，形成看守步道網絡。

千里步道協會統計，各級步道師，目前已有12組榮譽步道師、3名資深步道師、9名步道師、22名實習步道師、39名種子師資。這次第5期實務課，結合北區6校3地同步作業，完成北台灣18條步道的規劃報告，結業的近50名學員，未來有機會加入步道師共學社群，持續投入。