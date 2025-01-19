衛福部檳榔健康危害防制法草案 禁孕婦、未成年嚼食

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發了許多反彈的聲音，包括檳榔農民及相關產業鏈人員。衛福部口腔健康司司長張雍敏表示，去年12月18日預告「檳榔健康危害防制法」草案後，收集蒐界意見，目前僅是預告階段，將會逐項檢視各界對草案關切重點及建議。

張雍敏強調，「檳榔健康危害防制法」草案以減少國民健康危害為目的，有鑑於檳榔為國際癌症研究總署證實的第一類致癌物，即使是不含任何添加物之檳榔子也會致癌。我國自2018年起，每年逾8000人罹患口腔癌、逾3000人因口腔癌死亡，檳榔為我國民眾罹患口腔癌最主要原因。

張雍敏指出，監察院亦對行政院提出糾正案並進行質問，要求對檳榔健康危害管理提出專法。草案尚在預告階段，衛福部將持續蒐集意見及規畫相關配套作業，於2月17日預告結束後，將參酌各界意見納入條文研修方向。

「檳榔健康危害防制法」草案並非禁止產業，比照「菸害防制法」僅禁止供應未成年人、孕婦嚼用檳榔。張雍敏說，未來規範朝優先限制部分場所嚼用檳榔，包括教育、公務機關、醫療機構等，其餘如大型通工具等公共運輸場所，則回歸公共衛生管理方向研議。

近日已有檳榔相關產業鏈人員連署，抗議衛福部立專法限制檳榔產業，影響民眾生計。張雍敏表示，另考量檳榔業者實務現況，以輔導為優先，例如補助轉作種植。衛福部將會同農業部等相關部會，共同就行銷、場所宣導等研擬輔導規定。

衛福部將持續秉持公開透明原則，落實社會溝通，求最大社會共識。近期將邀請相關團體召開溝通會議，並持續協同相關部會強化衛教宣導等檳榔防制措施，降低嚼食檳榔縮造成牙周病以及口腔癌的威脅。