境外污染物伴隨冷氣團 環境部提醒敏感族群

環境部綜合最新空氣品質監測、空品模式及氣象預報資料結果，中國山東至上海一帶17日至19日出現霾害現象，20日白天起大陸冷氣團將伴隨境外污染物影響我國空氣品質，預估空氣品質多為橘色提醒等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，19日中國上海至山東PM2.5小時濃度約60~120微克/立方公尺，明（20）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，白天起境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入影響我國空氣品質，西半部地區PM2.5小時濃度可能達40~50微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級，金門及馬祖短時間可能達紅色警示等級，預估境外污染物持續影響至21日。22日起大陸冷氣團減弱，境外影響逐漸趨緩，環境風場轉為偏東風，西半部風速較弱，水平擴散條件不佳，仍須留意污染物累積，空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。