知名造型師林葉亭失智父親走失 醫：二大情境最為常見

知名造型師林葉亭的父親高齡85歲，患有失智症，去年11月曾有走失紀錄，林爸爸16日下午3點30分左右再度走失，林葉亭緊急報案，並在隔天透過社群求救，但事發3天，至今卻仍未有消息，尤其最近天氣變化大，她今天凌晨第3度發文，祈禱爸爸快點回家。

一森診所院長、台北榮總神經醫學中心特約醫師王培寧說，一年中，春節假期前後，為失智長輩走失高峰，常見走失情境有二，第一、如這次知名造型師林葉亭的爸爸走失，就是家人忙著大掃除，失智長輩自己開門外出、走失。

王培寧說，預防失智長輩外出，有人在家時，應將進出的大門鎖起來，或將大門鏈條的拉扣扣上，增加長輩外出的困難，增加被家人發現的機會，或加裝警報器，有人開門時，就會發出聲響提醒家人，若社區大厦有社區管理員時，也可以麻煩管理員多加注意，若發現失智長輩外出，立即通知家人；長輩隨身物品也可以加裝GPS或放入相關個人資訊，方便找尋及聯繫家人。

失智長輩走失情境二，多在熱鬧的年貨大街、百貨公司，或春節時出國旅遊、走春，前往人潮擁擠的觀光景點等，這時千萬不要一位家人顧一位失智長輩，如此心理負擔太大，應是二至三位家人一起顧，分擔照顧壓力與責任。

王培寧建議，外出時，應特別注意失智長輩上廁所時，須有同性別的家人陪同，避免長輩如廁時發生意外，或增加走失的機會，若沒有同性別家人陪同，也可使用殘障廁所或多元性別廁所，或有一個人在廁所外等待，隨時注意長輩狀況。

王培寧指出，冬天天氣寒冷，失智長輩可能不知道如何保暖，一旦走失，恐增加失溫、心肌梗塞、猝死風險，「這是家屬最緊張的地方」，因此，警消也會出動協尋失智長輩。

王培寧表示，冬天陽光少、夜晚時間較長，失智長輩容易出現日夜作息混亂，如果又遇到下雨，長時間待在家裡，也容易影響認知、定向，相對陽光露臉時，失智長者病情會較為穩定。因此，冬天時要多注意失智長輩的情緒起伏及精神行為症狀，這時家中的照明，在白天時應盡量把燈光開亮，晚上再慢慢調暗，讓失智長輩感覺日夜變化，有助穩定病情。

另外，春節時，親戚好友互到家中拜年，失智長輩可能看到好久不見的家人、親戚，心情會特別高興，但有時人太多了，或想起過往相處不好的事情，也容易造成心情低落、緊張，情緒波動較大，家人應特別注意。