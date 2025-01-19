桃機農曆春節疏運加強整備 呼籲旅客3小時前報到安檢

蛇年春節即將到來，根據預報資料顯示，桃園機場春節疏運期間出境尖峰日會在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日，機場公司建議旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。完成報到與行李託運後，請盡快進入安檢區進行檢查，可節省寶貴時間，確保出遊行程順利。

機場公司表示，1月24日至2月3日為桃園機場春節疏運期間，為順利紓解人潮，春節疏運期間每日5時起，安檢線與自動查驗通關系統（e-Gate）都會全線投入服務。桃園機場出入境所有e-Gate均具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可也能使用。