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桃機農曆春節疏運加強整備 呼籲旅客3小時前報到安檢
蛇年春節即將到來，根據預報資料顯示，桃園機場春節疏運期間出境尖峰日會在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日，機場公司建議旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。完成報到與行李託運後，請盡快進入安檢區進行檢查，可節省寶貴時間，確保出遊行程順利。
機場公司表示，1月24日至2月3日為桃園機場春節疏運期間，為順利紓解人潮，春節疏運期間每日5時起，安檢線與自動查驗通關系統（e-Gate）都會全線投入服務。桃園機場出入境所有e-Gate均具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可也能使用。
機場公司提醒旅客，進入安檢區前可提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物，倒空水瓶，取出隨身筆電，讓安檢過程更加迅捷順暢。也提醒禁止在航廈內使用電動行李箱、自行車及滑板車等載具，保障您我的安全。
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