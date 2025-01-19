快訊

新春大掃除！丟回收注意1禁忌 新北環保局示警：最高罰6千

全場近半數考生違規 學測數學帶「尺」被沒收…NG關鍵曝光

MLB／網站預測佐佐木朗希首年奪10勝 數據更優於大谷翔平

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機農曆春節疏運加強整備 呼籲旅客3小時前報到安檢

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場春節疏運期間為1月24日至2月3日，建議旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，進入安檢區前，提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物。記者黃仲明／攝影
桃園機場春節疏運期間為1月24日至2月3日，建議旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，進入安檢區前，提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物。記者黃仲明／攝影

蛇年春節即將到來，根據預報資料顯示，桃園機場春節疏運期間出境尖峰日會在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日，機場公司建議旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。完成報到與行李託運後，請盡快進入安檢區進行檢查，可節省寶貴時間，確保出遊行程順利。

機場公司表示，1月24日至2月3日為桃園機場春節疏運期間，為順利紓解人潮，春節疏運期間每日5時起，安檢線與自動查驗通關系統（e-Gate）都會全線投入服務。桃園機場出入境所有e-Gate均具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可也能使用。

機場公司提醒旅客，進入安檢區前可提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物，倒空水瓶，取出隨身筆電，讓安檢過程更加迅捷順暢。也提醒禁止在航廈內使用電動行李箱、自行車及滑板車等載具，保障您我的安全。

桃園機場春節疏運期間為1月24日至2月3日，出境尖峰日為1月25日與26日，入境尖峰日為2月1日與2日，建議旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續。圖／機場公司提供
桃園機場春節疏運期間為1月24日至2月3日，出境尖峰日為1月25日與26日，入境尖峰日為2月1日與2日，建議旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續。圖／機場公司提供

安檢 春節 桃園機場

延伸閱讀

桃園機場春節出入境湧人潮 機捷早開、巴士增班因應

影／讓旅客感受過年氣息 采盟在桃機舉行大型揮毫活動

日本入境事先確認首日作業順暢 春節桃機聯外交通加開

勞動部：仲介安排移工出境 應確認進入管制門

相關新聞

春節疏運機捷、國道客運加開 桃機出入境尖峰日曝光

蛇年春節即將到來，為提供旅客在春節疏運期間更好的服務，桃園機場公司今表示，1月24日至2月3日春節連假期間，除機場捷運提...

春節出國旅遊備藥 藥師：二大藥物必帶「這」動作必做

春節即將到來，許多民眾安排出國旅遊，但出國期間難免身體不適，在國外生地不熟，就醫、買藥不便。藥師建議，民眾可自行準備隨身...

創3個歷史新高！高鐵2024年營收首破500億 今年展望曝光

高鐵運量疫後快速復甦，高鐵總經理鄭光遠表示，2024年整年運量再創新高，營運人次達7825萬人次，日均達21.4萬人次，...

桃機農曆春節疏運加強整備 呼籲旅客3小時前報到安檢

蛇年春節即將到來，根據預報資料顯示，桃園機場春節疏運期間出境尖峰日會在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2...

豬流行下痢、藍耳病難解 豬價近期維持高點

農曆年節將近，各項農漁畜產品價格相比去年有較高的趨勢，其中毛豬交易均價近期甚至高達每公斤98元左右。豬農表示，許多養豬場...

東南亞華人「撈魚生」含糖份風險 營養師提4大健康吃法

撈魚生（Yusheng）是新加坡、馬來西亞等東南亞國家華人，農曆新年不可或缺的飲食習俗之一，親朋好友多在大年初七的「人日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。