32歲早發性卵巢衰竭 中醫調理服藥求子成功

1名32歲女子月經不規律，有牛皮癬10年以上病史，因早發性卵巢衰竭，婚後求子艱辛，西醫調經未果轉求助中醫，以疏導肝氣等治療，按時服藥不到1年，成功懷孕生下健康男寶寶。

台灣中醫臨床醫學會常務理事曹偉今天在台灣中醫臨床醫學會研討會分享「早發性卵巢早衰中醫治療優勢」，他說，早發性卵巢衰竭並非現代醫學才開始關注，中醫古籍文獻早已記載，包含明朝成書的景岳全書婦人規等都有提到，可歸屬於中醫的閉經、不孕、血枯的範疇。

曹偉說，根據中醫病理分析，腎是血氣之根，主生殖，所以腎對於月經的產生及維持有主導作用，精與血之間存在相互滋生和相互轉化，血的化生，有賴於腎中精氣的氣化，腎中精氣的充盈，有賴於血液的滋養。早發性卵巢衰竭不僅與腎脾虧虛氣血不足有關，不孕症多數有肝問題。

曹偉解釋，早發性卵巢衰竭病程長，治療困難，常見症狀是閉經、不孕、陰道乾澀、性冷淡，導致夫妻關係緊張，家庭生活不和諧，妻子常多思慮、擔心很多事情，因此患者容易肝氣鬱結。早發性卵巢衰竭治療需健脾補腎，疏肝養血，活血化瘀，以利氣血疏通。

曹偉表示，早發性卵巢衰竭定義是40歲以內女性停經4個月以上等情況，女性小於40歲發生率約為1%、小於30歲約0.1%，早發性卵巢衰竭與更年期不同，發生機轉仍不明，但可歸納3種可能，包含胎兒期生殖細胞數目比較少、生殖細胞加速萎縮或出生後生殖細胞被破壞。

曹偉提醒，未病先預防非常重要，女性平時要注意月經改變，當月經稀發或過少、延後、過早、閉經、性慾減退等，出現類似更年期症狀就要立即就醫，當心卵巢早竭的出現；至於卵巢早竭患者經治療後規律月經，仍須繼續用藥防復發。