豬流行下痢、藍耳病難解 豬價近期維持高點

農曆年節將近，各項農漁畜產品價格相比去年有較高的趨勢，其中毛豬交易均價近期甚至高達每公斤98元左右。豬農表示，許多養豬場的豬流行性下痢、藍耳病等問題一直得不到有效解決，仔豬育成率低下豬源自然就少，也成為近期豬價高昂的因素。

豬流行性腹瀉病毒又稱豬流行性下痢病毒，造成豬流行性腹瀉，其症狀包括嚴重的小腸炎、嘔吐、腹瀉與脫水等，在新生的小豬中特別嚴重，致死率也相當高。

根據中央畜產會統計，近期毛豬拍賣價格經常處於高點，上周每公斤約97-99元，已經常性超過農業部設定的95元綠燈區，昨天每公斤則衝破百元大關。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，雖然近期飼料價格有走低趨勢，但小豬的出生必須要回推到10個月前的狀況，台灣長期豬流行性下痢和藍耳病的情況一直存在，近期甚至不減反增，除了小豬減少外，母豬配種率也變得很差，配種率低的母豬就會走向淘汰，淘汰後又要一直補新的母豬，但是新母豬的場內抗體很低，這樣就形成了惡性循環。

張佑誠說，面對豬流行性下痢和藍耳病，要做到疫苗確實、精準營養和落實場內生物安全這三大工作，豬就像人，天冷的時候食量會變大，但也要更注重營養，但很多農民為了省錢而忽略這項重要工作，疾病干擾和過度節省成本，導致豬源減少，價格也就跟著起來。

鄭姓豬農說，歐洲因為俄烏戰爭導致能源價格大漲而影響生產成本，美國和其他國家也有藍耳病等問題，國外豬價也變貴，因此可以發現即使台灣豬源減少，但進口豬也不多，因為價格也不便宜，進口商也無利可圖。

民眾表示，下周就要準備過年，明顯可以感受到各項農漁畜產品價格確實較高，尤其大家最近都在準備年菜，已提前把豬肉等買起來放，深怕過年前幾天會再有下一波漲價。

農業部長陳駿季日前也指出，將透過調度台糖毛豬與管理供應量，讓豬價在過年期間可以穩定在每公斤95元到100元的合理範圍，也確保供應足夠讓大家採購無虞。