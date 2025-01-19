創3個歷史新高！高鐵2024年營收首破500億 今年展望曝光

高鐵運量疫後快速復甦，高鐵總經理鄭光遠表示，2024年整年運量再創新高，營運人次達7825萬人次，日均達21.4萬人次，雙雙創下歷史新高；另外，2024年營收也創新高，首度突破500億元，達到531.9億元，成長6.8％；至於未來如何再創新高，鄭光遠說，祭出離峰優惠，盼增加周間運量，也達到人潮分流。

根據統計，高鐵2024年營運人次達7825萬人次，平均每日運輸21.4萬人。鄭光遠表示，去年除營運人數及日均人次創下新高，2024營收也首度突破500億元，總計達到531.9億元，成長6.8％。

鄭光遠表示，高鐵已成為往來南北最重要交通工具，強調有好成績是自於旅客的肯定，也是對台灣高鐵最大的鼓勵，當然也會增加營運的壓力，未來會更加戰戰兢兢。

至於未來如何再創新高？鄭光遠說，未來仍有成長空間。高鐵周末（周五至周日）期間運量可達8成，但周間（周一至周四）運量卻不到6成，因此祭出離峰優惠，如車票88折，主打不趕時間的旅客，盼增加周間運量，並達到人潮分流。

鄭光遠指出，高鐵作為西部走廊最重要的運具，對大眾的交通需求，不只是一種承諾，對於即將到來的春節疏運，將全力投入外，在交通部的指示下，不僅要把高鐵的運送做得非常到位，也將配合與台鐵、國道客運保持密切聯繫，形成一個聯運制度。

鄭光遠說，盼透過運輸業者之間的整合與分工，將整體春節期間的運能發揮到最大化，提供旅客在春節期間，交通運輸上能有更多元且彈性的返鄉選擇。

高鐵資深副總經理陳惠裕指出，高鐵12站中，人流前3名，台北占整體人流2至3成居冠，台中站是台北站人流的7至8成，排名第2，高雄站則比台中站少一點；疫情前是高雄站比台中站多，顯見台中人已把高鐵當作通勤運具，從台中站進出台北站的旅客多。