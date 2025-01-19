高雄首例麻疹境外移入 陳其邁：控制風險在一定範圍

高雄17日出現首例麻疹境外移入病例，高雄市衛生局匡列接觸者160人，健康監測至26日；市長陳其邁表示，相關醫護人員採輪班休息及健康監測，降低傳播風險，將風險控制在一定範圍。

陳其邁今天到大社區觀音山翠屏岩大覺寺前廣場出席「114年大社三寶意象推廣活動」，會前接受聯訪指出，個案是從越南返回台灣，從8日發現個案有疑似症狀就進行隔離；另外，個案之前有到其他縣市及醫療院所就醫，總共匡列160人。

陳其邁表示，有匡列接觸對象、在醫療院所接觸的醫護人員，從接觸開始就採輪班休息及健康監測等，將風險控制在一定範圍，盼降低傳播風險。

陳其邁指出，麻疹潛伏期是7天至10天，最長可能到18天，前驅症狀跟一般感冒症狀差異不會太大，在出疹前後4天就會有傳染力，提醒市民若到公共場所，尤其是醫療院所，務必戴上口罩。

高雄市政府衛生局昨天透過新聞稿指出，個案為50多歲本國籍女性，她民國113年12月間曾赴越南旅遊，今年1月間到花蓮旅遊，3日出現發燒、咳嗽症狀，4日出疹，疫調可傳染期為去年12月31日至今年1月8日，足跡曾涉及花蓮縣、台東、屏東、高雄市等地，由於個案可傳染期間曾在高雄市內搭乘大眾運輸工具，具有不特定接觸傳播風險，呼籲如有與「確診個案足跡重疊」者，應落實自我健康監測至1月22日。