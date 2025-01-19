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年節最易熱量爆表零食是它 一湯匙量=90大卡

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
年節最易熱量爆表零食是堅果，營養師提醒民眾計算「顆」數，避免熱量超高。圖／123RF
年節最易熱量爆表零食是堅果，營養師提醒民眾計算「顆」數，避免熱量超高。圖／123RF

距離過年剩不到10天，民眾趕緊採買年菜、零食，大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，堅果富含不飽和脂肪酸，是對心血管健康有益的好油，但是吃多了恐熱量報表。尤其，裹了糖粉或加鹽調味的堅果，愈吃愈「涮嘴」，吃太多易上火，導致身體慢性發炎。

徐佳靖指出，堅果含有Omega-6和Omega-3脂肪酸，以及維生素E、纖維質、鎂、鋅、鐵、鉀等營養素，可降低壞膽固醇。不過，不同堅果的油脂成分不同，吃多了反而是增胖的隱形兇手。她分享，年後常有民眾求診諮詢減重，原因是過年抱著一整桶堅果猛吃，造成血脂異常。

徐佳靖提醒，攝取堅果要以「顆」計算，如果以一湯匙來計算，等於吃下90大卡，不論吃哪一種堅果，一天的總量上限不要超過6至8顆。如果怕自己克制不了，可選擇小包裝的隨手包，而且要無調味、低溫烘焙，才能補對油脂又補到足夠的養分。

在各種堅果類中，民眾最易輕忽「花生」的隱藏地雷，早餐花生小魚乾、點心花生湯，再加上年節的花生糖點心，很容易造成體重上升，增加負擔。徐佳靖說，就算是熱量較低的水煮花生，隨便抓一把來吃，也可能吃進300大卡，每日以10至14顆花生仁為宜。

衛福部建議，每人每日應攝取一份堅果種子類食物，也就是5公克的油脂。年節將至，徐佳靖分享，可選擇平常較少吃的「核桃」或「胡桃」，確實有補腦的作用。胡桃的抗氧化能力特別強，還有助控制血糖，是預防失智的好幫手。

國健署提醒民眾，年節零食多為高熱量、低營養價值之食品，在採買年節零食時應把握「選原味堅果」、「天然少加工」、「看熱量標示」三大原則，並適量食用，讓年節過得健康無負擔。

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