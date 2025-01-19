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春節疏運機捷、國道客運加開 桃機出入境尖峰日曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節疏運期間預估出境尖峰日會在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日。圖／桃園機場公司提供
春節疏運期間預估出境尖峰日會在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日。圖／桃園機場公司提供

蛇年春節即將到來，為提供旅客在春節疏運期間更好的服務，桃園機場公司今表示，1月24日至2月3日春節連假期間，除機場捷運提早開站並加班發車、國道客運增開，行李安檢線及自動檢查通關系統（e-Gate）也將於凌晨5時即開滿，全力紓解旅客人潮。

機場公司指出，春節疏運期間預估出境尖峰日會在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日。為順利疏解人潮，1月24日至2月3日春節連假疏運期間，每日5時起，航警局所屬的「行李安檢線」及移民署所屬的「自動查驗通關系統（e-Gate）」都會滿開，全線投入為旅客提供最佳服務。

桃園機場說明，出入境所有e-Gate均具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可也可使用。

交通運輸部分，機場捷運也將提早開站並於凌晨5時及5時30分加班發車，國道客運巴士也將增開。機場公司建議，旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。

完成報到與行李託運後，盡快進入安檢區進行檢查，可節省寶貴時間，確保出遊行程順利。機場公司也會於登機證查驗處旁，設置預估通關時間告示牌，提醒旅客留意，以免延誤行程。

機場公司提醒，旅客進入安檢區前，請提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物，倒空水瓶，取出隨身筆電，讓安檢過程更加迅捷順暢。也提醒禁止在航廈內使用電動行李箱、自行車及滑板車等載具。

1月24日至2月3日春節連假期間，除桃園機場捷運提早開站並加班發車、國道客運增開，行李安檢線及自動檢查通關系統（e-Gate）也將於凌晨5時即開滿。圖／桃園機場公司提供
1月24日至2月3日春節連假期間，除桃園機場捷運提早開站並加班發車、國道客運增開，行李安檢線及自動檢查通關系統（e-Gate）也將於凌晨5時即開滿。圖／桃園機場公司提供

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