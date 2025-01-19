春節出國旅遊備藥 藥師：二大藥物必帶「這」動作必做

春節即將到來，許多民眾安排出國旅遊，但出國期間難免身體不適，在國外生地不熟，就醫、買藥不便。藥師建議，民眾可自行準備隨身藥物，以感冒藥與腸胃藥二大類為主，並提醒隨身攜帶藥物應有完整包裝，最好隨身攜帶處方箋，避免在海關遭到攔查，影響旅遊興致。

藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛說，準備藥物方面，感冒藥可以準備用途為解熱、化痰、鼻塞、咳嗽等，腸胃藥為緩解腹痛、腹瀉等腸胃不適，但要注意藥物成分，如果是中藥、緩解失眠的安眠藥、或含可待因成分等藥物，在部分國家可能不得攜帶，建議盡量不要帶出國，避免遭海關刁難。

王明媛說，藝人Lulu黃路梓茵日前到日本旅遊，但相關人員被海關攔下帶往小房間，被詢問隨身攜帶的保健食品，攜帶的精油也被要求化驗；其實，這樣的情形在國外海關時常發生，提醒攜帶藥藥物時，最好帶著處方籤，並保留完整包裝，不要攜帶裸裝、分散及標示不清的藥物，甚至是無法知道成分的精油等，這些容易被海關認為有問題，盡量別帶。

「春節若前往日本、埃及，該地近期流感等疫情嚴重，也最好隨身攜帶口罩，進出人潮擁擠場所則須戴上。」王明媛說，若有心血管、慢性疾病患者出國前可以先就醫，了解自己的身體狀況及需要注意的地方，準備藥物時也可以諮詢社區藥局的藥師，針對可能發生身體不適的情形，準備好藥物，以備不時之需，讓旅遊更加安心、順利。