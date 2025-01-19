聽新聞
0:00 / 0:00
春節連假東部幹線成重點 台鐵加強花東各單位疏運整備
台鐵1月23日展開今年春節連假疏運，東部幹線為加強服務重點，台鐵表示，花東地區各單位均依照疏運計畫進行整備，同時也對春節期間值班人力、搶修機具、備料等做最周嚴的檢視。
台鐵花東地區各單位依疏運計畫進行整備，包含路線、橋隧、邊坡、車輛、電力、通訊、及號誌設備維護檢查，同時也對春節期間值班人力、搶修機具、備料等做最周嚴的檢視。
台鐵董事長杜微日前視察台東地區春節疏運整備情形，分別走訪台東地區運、工、機、電等單位，並慰勉在現場辛勤工作同仁的辛勞。
首先視察台東機務段，了解車輛整備及運用情形。杜微進入維修線保養溝內，實地察看EMU3000型編組加強維護的狀態，包括對於春節期間乘務人力配置及備料存放等。
台東工務段簡報說明山里邊坡、太麻里護坡、及南坑三號橋等重要工程進度，並且展示路線檢查及調車場內道岔養護情形；杜微則抽檢巡查作業登記簿，以及搶修開口合約各廠商的聯絡準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言