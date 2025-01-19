春節連假東部幹線成重點 台鐵加強花東各單位疏運整備

台鐵1月23日展開今年春節連假疏運，東部幹線為加強服務重點，台鐵表示，花東地區各單位均依照疏運計畫進行整備，同時也對春節期間值班人力、搶修機具、備料等做最周嚴的檢視。

台鐵花東地區各單位依疏運計畫進行整備，包含路線、橋隧、邊坡、車輛、電力、通訊、及號誌設備維護檢查，同時也對春節期間值班人力、搶修機具、備料等做最周嚴的檢視。

台鐵董事長杜微日前視察台東地區春節疏運整備情形，分別走訪台東地區運、工、機、電等單位，並慰勉在現場辛勤工作同仁的辛勞。

首先視察台東機務段，了解車輛整備及運用情形。杜微進入維修線保養溝內，實地察看EMU3000型編組加強維護的狀態，包括對於春節期間乘務人力配置及備料存放等。

台東工務段簡報說明山里邊坡、太麻里護坡、及南坑三號橋等重要工程進度，並且展示路線檢查及調車場內道岔養護情形；杜微則抽檢巡查作業登記簿，以及搶修開口合約各廠商的聯絡準備。