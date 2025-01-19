年前挑戰首波寒流！除夕恐破過去8年最低溫紀錄 最冷時段曝光

不到10天就要過年了，氣象專家指出，今（19日）大陸冷氣團持續減弱，直到下周日（26日）晚間開始強冷空氣南下，預期影響到小年夜、除夕、初一（27-29日），目前來看強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，是否達寒流待觀察，但出現10度以下低溫機會高。

大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文提到，今年除夕寒流來襲，氣溫將破過去8年最低溫紀錄。林得恩指出，根據今（19日）晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，這波冷氣團強度將再升級，有機會直接挑戰今年首波「寒流」。

林得恩表示，寒流的影響時間將會延長，從1月26日開始出現氣溫明顯驟降，一直到1月30日白天以後，氣溫才會緩慢回升。最冷時段將會落在1月28日（除夕）清晨至1月29日（大年初一）清晨，同時，今年的除夕寒流，也將打破過去8年來的最低溫紀錄。

除了文字分析，林得恩也附上一張圖表，告訴民眾過去8年除夕台北站最低溫紀錄，並提醒大家，超過7天以上的天氣預報，變動的不確定性大，仍需持續追蹤監測與觀察調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。