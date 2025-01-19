快訊

快來對答案！114年大學學測 英文科試題與解答

台大跨領域學位錄取低 成大等名校跟進淪頂尖生戰埸？

TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

聽新聞
0:00 / 0:00

年前挑戰首波寒流！除夕恐破過去8年最低溫紀錄 最冷時段曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
過年前可能有一波寒流來襲，氣象專家指出，除夕寒流將打破過去8年來的最低溫紀錄。聯合報系資料照片
過年前可能有一波寒流來襲，氣象專家指出，除夕寒流將打破過去8年來的最低溫紀錄。聯合報系資料照片

不到10天就要過年了，氣象專家指出，今（19日）大陸冷氣團持續減弱，直到下周日（26日）晚間開始強冷空氣南下，預期影響到小年夜、除夕、初一（27-29日），目前來看強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，是否達寒流待觀察，但出現10度以下低溫機會高。

大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文提到，今年除夕寒流來襲，氣溫將破過去8年最低溫紀錄。林得恩指出，根據今（19日）晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，這波冷氣團強度將再升級，有機會直接挑戰今年首波「寒流」。

林得恩表示，寒流的影響時間將會延長，從1月26日開始出現氣溫明顯驟降，一直到1月30日白天以後，氣溫才會緩慢回升。最冷時段將會落在1月28日（除夕）清晨至1月29日（大年初一）清晨，同時，今年的除夕寒流，也將打破過去8年來的最低溫紀錄。

除了文字分析，林得恩也附上一張圖表，告訴民眾過去8年除夕台北站最低溫紀錄，並提醒大家，超過7天以上的天氣預報，變動的不確定性大，仍需持續追蹤監測與觀察調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 寒流 除夕

延伸閱讀

半伴依戀／窺探愛情的少女 從《晚餐歌》看親密關係的發展

野生變色龍教你如何「不浪費能量」…最愛牠的，就是自己

躲天敵、求偶、調節體溫…變色龍換裝也看心情 皮膚原是透明

為何願望越強烈「會越難實現」？從腦科學看吸引力法則

相關新聞

春節疏運機捷、國道客運加開 桃機出入境尖峰日曝光

蛇年春節即將到來，為提供旅客在春節疏運期間更好的服務，桃園機場公司今表示，1月24日至2月3日春節連假期間，除機場捷運提...

創3個歷史新高！高鐵2024年營收首破500億 今年展望曝光

高鐵運量疫後快速復甦，高鐵總經理鄭光遠表示，2024年整年運量再創新高，營運人次達7825萬人次，日均達21.4萬人次，...

年節最易熱量爆表零食是它 一湯匙量=90大卡

距離過年剩不到10天，民眾趕緊採買年菜、零食，大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，堅果富含不飽和脂肪酸，是對心血管健康有益的好油...

春節出國旅遊備藥 藥師：二大藥物必帶「這」動作必做

春節即將到來，許多民眾安排出國旅遊，但出國期間難免身體不適，在國外生地不熟，就醫、買藥不便。藥師建議，民眾可自行準備隨身...

年前挑戰首波寒流！除夕恐破過去8年最低溫紀錄 最冷時段曝光

不到10天就要過年了，氣象專家指出，今（19日）大陸冷氣團持續減弱，直到下周日（26日）晚間開始強冷空氣南下，預期影響到小年夜、除夕、初一（27-29日），目前來看強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，是否達寒流待觀察，但出現10度以下低溫機會高。

東南亞華人「撈魚生」含糖份風險 營養師提4大健康吃法

撈魚生（Yusheng）是新加坡、馬來西亞等東南亞國家華人，農曆新年不可或缺的飲食習俗之一，親朋好友多在大年初七的「人日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。