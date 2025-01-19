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北部濕氣重…曬衣「臭摸摸」 內行揭4解方：鬆軟香噴噴

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣北部濕氣重，導致衣服就算曬了容易發臭。示意圖／ingimage
台灣北部濕氣重，導致衣服就算曬了容易發臭。示意圖／ingimage

一名高雄的網友近日在PTT發文，透露自己四年來在北部生活，至今仍無法適應氣候，因為北部濕氣重，導致衣服就算曬了也很容易發臭。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

原PO透露，在北部生活的這段期間，他都有到搬到不同類型的房子，包括西曬、直曬及室內曬等租屋處，然而始終無法避免衣物發臭的情況。他指出在曬衣服時如果濕度超過65％，便容易出現臭味，若遇到下雨或更潮濕的時候，還可能有飛蟻來擾。

他進一步提到，使用烘衣機雖然能解決濕氣問題，但烘乾後的衣物依然無法保持原本的香氣，經常帶有悶味或失去洗衣精的香味。對於台北人衣物總是香香的情況，這位網友感到困惑，並詢問大家都是如何解決的。

對此，有人建議，「除濕機試試，住北部除濕機應該是必備的吧」、「除濕機加循環扇，靠牆吹五到六小時，衣物鬆軟香噴噴」、「衣服直接掛室內用除濕機，很難臭」；也有網友說，「烘衣機超香的，可能是要用瓦斯型？真的烘乾會暖暖那種」、「換洗衣精、烘衣服時加烘衣紙，這樣還是烘不香的話，該換衣服了」。

另外，還有網友透露小撇步，「我最近發現洗衣服加小蘇打粉很有效，衣服都不會臭臭的」、「覺得泡過柔軟精再烘、曬是最香的」、「要很香，還是要用烘衣機跟柔軟精一起」。

PTT 換衣服 柔軟精 濕氣 烘衣機 除濕機

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