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台鐵春節疏運計畫23日啟動 東部幹線是加強重點

中央社／ 台北19日電

台鐵公司春節疏運計畫將在23日展開。台鐵今天表示，東部幹線將是加強服務重點，已依疏運計畫進行整備，包括人力、機具、路線、橋隧、邊坡、車輛及號誌設備等維護檢查。

114年春節假期自1月25日至2月2日共9天。為有效提升疏運量能，服務民眾返鄉出遊需求，台鐵在去年底、今年初陸續公布，春節全線加開各級列車302班、24班。

春節疏運將在23日啟動，台鐵今天發布新聞稿指出，東部幹線將是加強服務的重點，台鐵花東地區各單位均依照疏運計畫進行整備，包括路線、橋隧、邊坡、車輛、電力、通訊及號誌設備維護檢查，同時也對春節期間值班人力、搶修機具、備料等做最周延的檢視。

台鐵表示，台鐵董事長杜微等一行人日前視察台東地區春節疏運整備情形，分別走訪台東地區運、工、機、電等單位，並慰勉在現場辛勤工作人員的辛勞。

在視察台東機務段時，台鐵表示，除了解車輛整備及運用情形，杜微並進入維修線保養溝內，實地察看EMU3000型編組加強維護的狀態，仔細了解春節期間乘務人力配置及備料存放。

杜微等人隨後至台東工務段聽取簡報，抽檢巡查作業登記簿，以及搶修開口合約各廠商的聯絡準備，再至花蓮電務段台東分駐所及台東電力段巡視，觀看新購電力維修車的操作，最後視察台東車站夜間勤務。

台鐵指出，杜微對台東地區各單位員工投入春節疏運準備表示肯定，也特別叮嚀主管這段期間不可鬆懈，務必全力達成任務。

台東 台鐵 春節

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