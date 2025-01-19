收包裹注意！新詐騙手法「一票人已收到信」 醫揪4點示警

隨著科技進步，詐騙手法也不斷更新，近日有冒名中華郵政的詐騙新招，會發郵件給可能有寄送或收發包裹的民眾，內容會顯示「無法定位地址、無法繼續您的配送」，並附上不明網址，請民眾點擊「驗證帳戶門戶」。

對此，「Icu醫生陳志金」也在臉書分享截圖，並提出四個疑點，包括：一、無法配送，為何不退回寄件人？二、中華郵政為什麼會有他的信箱？三、為什麼要收件人上去中華郵政填資料？四、什麼是帳戶門戶？

陳志金也提醒，不要打開信中的任何連結。對此，底下不少網友表示，「我今天也有收到一模一樣的信」、「我一早也收到了，直覺就是詐騙」、「詐騙無所不在，大家要小心」、「中華郵政的郵差都很厲害，怎麼可能會找不到地址，少在那邊…」、「真的郵局只會寄通知單，通知你到郵局裡領貨」。

另外，中華郵政公司也表示，近來有詐騙集團假冒中華郵政公司名義以不實簡訊或電子郵件，通知民眾國際郵件有未繳納關稅或郵件地址不正確而無法順利投遞，進而誘騙民眾登入連結網址繳納關稅或更改郵件遞送地址，籲請民眾小心防範、慎防受騙。