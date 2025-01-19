下周日冷空氣再來 吳聖宇：出現10度以下低溫機會高

不到10天就要過年了，還有一波冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，下周日(26日)晚間開始南下強冷空氣，預期影響到小年夜、除夕、初一(27-29日)，目前來看強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，是否達寒流待觀察，但出現10度以下低溫機會高。

吳聖宇指出，今白天鋒面雲層持續通過，中午之前中部以北到東半部地區及南部山區仍有短暫陣雨，下午起鋒面離開，水氣逐漸減少，迎風面大台北、東半部有局部短暫陣雨出現機會。今晚間到明天水氣更為減少，除大台北、東半部雲量仍較多，山區偶有零星小雨或飄雨機會外，其他多雲到晴。

吳聖宇說，周二(21日)東北季風逐漸減弱，周三到周四只有東半部及西半部山區有零星局部降雨訊號，南邊又有中高層雲向北擴散上來，各地雲量偏多。

吳聖宇指出，周五到周六台灣附近有微弱鋒面建立並快速掠過，東北季風增強，天氣型態跟這兩天很類似，各地雲量偏多，有局部短暫陣雨出現機會，中北部、東半部降雨的機會相對較高，雨勢不大。

下周日(26日)白天東北季風稍減弱，吳聖宇說，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，晚間很快又有另一微弱鋒面快速通過，緊跟著27-29日預估有較強冷空氣南下，27日受冷空氣前緣水氣影響，北部、東半部降雨的機率仍然較高，28-29日乾冷空氣影響，各地將轉為乾冷的天氣型態，僅北部、東半部雲量較多，其他地方為多雲到晴天氣。

溫度方面，吳聖宇指出，今晚到明天東北季風會稍增強，周二才會減弱，冷空氣強度有限，一直到周四北部、東半部白天高溫大致19-22度，中部高溫22-24度，南部有機會慢慢升到24-26度。夜晚清晨仍偏涼，中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到11-14度，尤其輻射冷卻作用發生時，南部及花東空曠地區夜晚清晨低溫可能降到13-15度。

吳聖宇說，周五、六(24-25日)東北季風增強，北部、東半部白天高溫略為下降，夜間低溫變化不大，其他地方不太受影響，溫度沒有明顯變動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。